Дојава о експлозивним направама у школама!

21.04.2026 09:35

Дојава о постављеним ескплозивним направама у свим школама на подручју Тузланског кантона стигла је јутрос у полицију.

Дојава је упућена на мејл Управе полиције кантоналног МУП-а, а евакуација ће услиједити да би се могао обавити контрадиверзиони преглед.

Ради се на идентификацији пошиљаоца мејла, саопштила је Управа полиције кантоналног МУП-а.

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Судар на западном транзиту: Велике гужве на улазу у Бањалуку

4 ч

0
bunar

Хроника

Пронађен забетониран у бунару: Мјештани у страху од "проклетог имања"

14 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Откривен идентитет пронађеног младића: Породици позлило од шока

15 ч

0
Такси знак на аутомобилу.

Хроника

Младић (18) пребио таксисту, па га опљачкао

17 ч

0

  • Најновије

13

14

Стигла је капа која чита ваше мисли и пише умјесто вас?

13

02

Додик: Република Српска фактор договора; Одржан успјешан и опсежан састанак

13

00

Корумпираном инспектору из Бањалуке потврђена пресуда

12

56

Дарко Елез пуштен из затвора као слободан човјек!

12

48

Додик о наводима да Кристијан Шмит одлази

