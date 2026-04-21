Судар на западном транзиту: Велике гужве на улазу у Бањалуку

АТВ
21.04.2026 08:56

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На Западном транзиту, на улазу у Бањалуку, у близини бензинске пумпе „Нес Петрол“ јутрос је дошло до судара два путничка возила.

Према информацијама са терена, оба аутомобила налазила су се у истој траци у тренутку несреће. Због судара су се формирале велике гужве, а колона возила протеже се готово до брзе цесте.

За сада није познато да ли у незгоди има повријеђених особа. На лицу мјеста налази се полиција која обавља увиђај, а саобраћај се одвија успорено, преноси Глас Српске

