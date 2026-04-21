Судар на западном транзиту: Велике гужве на улазу у Бањалуку

Аутор:АТВ
Коментари:0
На Западном транзиту, на улазу у Бањалуку, у близини бензинске пумпе „Нес Петрол“ јутрос је дошло до судара два путничка возила.
Према информацијама са терена, оба аутомобила налазила су се у истој траци у тренутку несреће. Због судара су се формирале велике гужве, а колона возила протеже се готово до брзе цесте.
За сада није познато да ли у незгоди има повријеђених особа. На лицу мјеста налази се полиција која обавља увиђај, а саобраћај се одвија успорено, преноси Глас Српске
Најновије
