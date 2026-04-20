Младић (18) пребио таксисту, па га опљачкао

Аутор:АТВ
Коментари:0
Краљевачка полиција ухапсила је Е.Г. (18) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело разбојништво.
Сумња се да је у понедјељак, у раним јутарњим часовима, у околини Краљева, након што га је двадесетдвогодишњи возач таксија довезао до одредишта, уз употребу физичке снаге, од њега одузео новац, након чега се удаљио са лица мјеста.
Република Српска
Фонд Душа дјеце: Скоро хиљаду и по дјеце послато на лијечење у иностранство
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Краљеву.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
21
10
21
07
21
03
20
51
20
45
Тренутно на програму