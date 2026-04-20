Дарко Младић: Мој отац је на самрти

Аутор:АТВ
Коментари:7
Генерал Ратко Младић је на самрти, а у затворској болници у Хагу није добио ни инфузију, изјавио је генералов син Дарко Младић, након што је данас посјетио оца у затворској болници у Хагу.
"Живот мог оца полако се гаси и по први пут је докторка у Хагу исказала забринутост и фактички се сагласила са мојом оцјеном да је он на самрти", рекао је Дарко Младић за Срну.
Он је навео да је генерал Младић приликом његове и посјете министра правде Србије Ненада Вујића могао врло мало да комуницира и да је шапатом само изговарао да или не.
"Очигледно је да се гаси, једина је нада га пребацимо у Србију и питање је да ли ћемо и у Србији успјети да га повратимо", рекао је Дарко Младић.
Он је додао да ће и сутра и прекосутра посјетити оца, а да у сриједу, 22. априла, очекује да га прегледају кардиолог и неуролог из Београда.
Дарко Младић каже да ће његова мајка у Хагу боравити у четвртак и петак, 23. и 24. априла.
Истакао је да га је изненадила чињеница да његов отац, који је имао мождани удар 10. априла, не прима инфузију.
"Нису му дали инфузију. То ни мени није јасно објашњење, али углавном не прима инфузију и нисам имао увид у то какве лијекове му дају пошто су рекли да морају нешто да мијењају и прилагођавају, али надам се да ће нашим лекарима дати те податке у смислу која је и каква терапија. Ипак, нисам љекар и не могу да оцијеним и да ми кажу", рекао је Дарко Младић.
Он је навео да многи исказују искрено интересовање за здравље његовог оца као да им је род најрођенији.
"Видим да је много таквих људи, не само међу Србима него и међу другим народима. Видим да га народ доживљава као рођеног и сматрам да имам обавезу да говорим о њему и његовом стању", рекао је Дарко Младић.
Ратко Младић имао је прије десет дана мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало. Он има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Већ двије пуне године је у затворској болници, а посљедњих годину и по дана је везан за кревет.
Предсједник Механизма за кривичне судове у Хагу одбијала је до сада да га пусти на привремено лијечење, а љетос је у образложењу одбијенице навела да није на самрти и да само у том случају може да буде пуштен из затворске болнице.
Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је током данашње посјете Младићу обавијестио све у Хагу да Србија тражи пуштање генерала Младића на лијечење из хуманих разлога и поручио да ће комуницирати и са УН у вези са овим питањем.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч2
Република Српска
9 ч3
Република Српска
9 ч0
Најновије
23
00
22
59
22
56
22
54
22
49
Тренутно на програму