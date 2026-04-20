Да ли ће порасти рате кредита у Републици Српској?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иако је банкарски сектор Републике Српске показао високу отпорност на глобалне изазове, због високе цијене новца на међународном тржишту у наредном периоду очекују се веће рате кредита.
Раст еурибора могао би да се одрази на кредите у Српској са промјенљивом каматном стопом. Некима је поштар већ покуцао на врата.
Грађане Републике Српске у наредном периоду може очекивати раст камата на кредите са промјенљивом каматном стопом, потврдили су из Агенције за банкарство Републике Српске. Разлог је раст еурибора због глобалних дешавања која ремете устаљене токове енергената у цијелом свијету. Данијел је један од корисника кредита са промјенљивом каматном стопом. Рата му је већ скочила и каже да је једино рјешење промјена банке због каматне стопе.
"Ја кажем - гдје год метак у свијету опали, сви ми који смо потписали кредитни уговор са промјенљивом каматном стопом можемо очекивати раст камате. Ја сам конкретно добио обавјештење 1. априла да ће са почетком маја до краја септембра бити повећана рата за неких 2,5 одсто и ево чекам сада мај да дође до тог повећања, али ово је друго повећање откако сам дигао кредит, за нешто мање од четири године. Сви ми са промјенљивом каматом имамо сада могућност да тражимо неку другу банку као алтернативу; ја сам већ пронашао једну банку која нуди мању каматну стопу и фиксна је рата", рекао је Данијел Вејо.
Еурибор се усклађује на кредите са промјенљивом каматном стопом два пута годишње, почетком и средином године. Када еурибор расте, толико расте и каматна стопа и обрнуто. Око 87 одсто грађана који користе фиксну каматну стопу те промјене неће осјетити, док ће преосталих 13 одсто осјетити постепено повећање, најизраженије од јула ове године.
"Тренутно не очекујемо значајнији пад каматних стопа у кратком року. Иако су раније постојале процјене да ће доћи до њиховог снижавања, глобалне околности су то успориле. Еурибор се тренутно креће око 2,5 одсто и показује благ раст. Реално је очекивати стабилизацију, али не и значајније појефтињење кредита у скорије вријеме", објаснио је директор Агенције за банкарство Срђан Шупут.
Европска централна банка би на наредној сједници, која ће бити одржана 30. априла, могла донијети одлуку да повећа каматне стопе. У ИРБ-у Српске кажу да је већина кредита који су одобрени из средстава банака везана за шестомјесечни еурибор.
"ИРБ није вршио детаљна истраживања, а оно што чујемо је да ће бити одређеног раста еурибора. То су глобалне информације, али колико и у ком проценту, ја заиста са сигурношћу у овом моменту не могу да кажем – да ли ће то бити за 5 или 2 процента; не бих манипулисала информацијама", истиче в. д. извршног директора за управљање портфељом Олгица Јевић Драгић.
Еурибор се тренутно креће око 2,5 одсто, што показује благи раст. Клијенти, уколико желе да се заштите од могућих осцилација, имају могућност преласка са промјенљиве на фиксну каматну стопу у договору са банком.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму