Logo
Large banner

Званичници Српске сутра са руском делегацијом коју предводи Грушко

Аутор:

20.04.2026 15:33

Коментари:

0
Застава Републике Српске
Фото: ATV

Званичници Републике Српске састаће се сутра у Бањалуци са високом делегацијом Руске Федерације коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко.

Почетак састанка заказан је у Палати Републике, док је конференција за новинаре предвиђена након састанка, саопштено је из Кабинета предсједника.

Предвиђена је и посјета Српско-руском храму Преображења Господњег.

У Административном центру Владе Републике Српске биће одржан и форум о теми "Тренутна геополитичка дешавања у Европи".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Александар Грушко

Русија

Бањалука

Састанак

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner