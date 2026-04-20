Logo
Large banner

На помен Републике Српске, генерал Младић одговорио: Да, моји људи

Аутор:

АТВ
20.04.2026 15:32

Коментари:

0
Предаја рапорта генералну Ратку Младићу
Фото: youtube / AP

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да га је министар правде Србије Ненад Вујић, који је данас боравио у Хагу и посјетио генерала Ратка Младића у притворској јединици, информисао да је генералово здравствено стање озбиљно нарушено.

"У телефонском разговору са министром Вујићем обавијештен сам да је генерал Младић слабо комуникативан, да је довезен у кревету јер не може користити ни колица, те да се брзо замара и углавном одговара кратко. У том контексту, пренесено ми је да је, на помен Републике Српске, изговорио ријечи 'да, моји људи'", навео је Селак.

Он је нагласио да институције имају обавезу да прате здравствено стање и услове боравка свих притворених лица, те да инсистирају на поштовању њихових основних права.

"Република Српска ће, заједно са Републиком Србијом, наставити да прати стање својих држављана и да инсистира на хуманом третману, адекватној медицинској њези и поштовању свих права која им припадају у складу са међународним стандардима", поручио је Селак.

доналд трамп

Свијет

Трамп открио када ће пасти цијена гаса

Он је додао да је министар Вујић указао на потребу да се, имајући у виду здравствено стање, размотри могућност да генералу Младићу буде омогућено лијечење у Србији.

Током боравка у Хагу, министар Вујић је посјетио и Мићу Станишића.

Селак је додао да је, према информацијама из разговора, указано и на одговорност надлежних за услове у притворској јединици.

"Очекујемо да надлежне институције обезбиједе адекватне услове и здравствену заштиту свим притвореним лицима, без изузетка", закључио је Селак, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

Горан Селак

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро чувени Ван Хамер

Остали спортови

Умро чувени Ван Хамер

1 ч

0
Преминула млада фудбалерка, два дана након што је родила бебу

Фудбал

Преминула млада фудбалерка, два дана након што је родила бебу

1 ч

0
Тијело мушкарца пронађено насред улице: Има видљиве повреде

Хроника

Тијело мушкарца пронађено насред улице: Има видљиве повреде

1 ч

0
Podzemni voz

Свијет

Жена заборавила пакет са тарантулама и шкорпијама у возу

1 ч

0

Више из рубрике

Станковић позвао Минића да потпишу меморандум 1. маја

Република Српска

Станковић позвао Минића да потпишу меморандум 1. маја

2 ч

0
Ненад Стевандић састао се данас са представницима возача хитне медицинске помоћи

Република Српска

Стевандић: Вредновати рад возача у здравственим установама

3 ч

3
Борба за живот малишана: Без Фонда "Душа дјеце" многи не би имали шансу

Република Српска

Борба за живот малишана: Без Фонда "Душа дјеце" многи не би имали шансу

4 ч

8
У Доњoj Градини јуче је одржан централни дио обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ. Репортажу и прилог о обиљежавању направила је и руска НТВ.

Република Српска

Руска НТВ: Срби највише страдали током Другог свјетског рата

4 ч

0

  • Најновије

16

59

Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner