На помен Републике Српске, генерал Младић одговорио: Да, моји људи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да га је министар правде Србије Ненад Вујић, који је данас боравио у Хагу и посјетио генерала Ратка Младића у притворској јединици, информисао да је генералово здравствено стање озбиљно нарушено.
"У телефонском разговору са министром Вујићем обавијештен сам да је генерал Младић слабо комуникативан, да је довезен у кревету јер не може користити ни колица, те да се брзо замара и углавном одговара кратко. У том контексту, пренесено ми је да је, на помен Републике Српске, изговорио ријечи 'да, моји људи'", навео је Селак.
Он је нагласио да институције имају обавезу да прате здравствено стање и услове боравка свих притворених лица, те да инсистирају на поштовању њихових основних права.
"Република Српска ће, заједно са Републиком Србијом, наставити да прати стање својих држављана и да инсистира на хуманом третману, адекватној медицинској њези и поштовању свих права која им припадају у складу са међународним стандардима", поручио је Селак.
Он је додао да је министар Вујић указао на потребу да се, имајући у виду здравствено стање, размотри могућност да генералу Младићу буде омогућено лијечење у Србији.
Током боравка у Хагу, министар Вујић је посјетио и Мићу Станишића.
Селак је додао да је, према информацијама из разговора, указано и на одговорност надлежних за услове у притворској јединици.
"Очекујемо да надлежне институције обезбиједе адекватне услове и здравствену заштиту свим притвореним лицима, без изузетка", закључио је Селак, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
Тренутно на програму