Logo
Large banner

Аутор:

АТВ
20.04.2026 15:24

Коментари:

0
Умро чувени Ван Хамер
Фото: Pixabay

Свијет професионалног рвања потресла је вијест о изненадној смрти Марка Хилдрета, познатијег под умјетничким именом Ван Хамер, који је преминуо у 66. години живота.

Хилдрет је био препознатљиво лице током "златног доба" америчког рвања, оставивши неизбрисив траг у промоцијама WCW и WWE.

Вијест о његовом одласку потврдио је његов колега и пријатељ Марк Меро, истакавши да детаљи о узроку смрти тренутно нису познати јавности. Према наводима специјализованог портала "Wrestle Feed", очекује се да ће ускоро бити извршена обдукција како би се утврдиле околности трагедије.

Ван Хамер је своју професионалну каријеру започео 1991. године, када се придружио организацији WCW (World Championship Wrestling), преноси Телеграф.

У овој промоцији провео је пуних девет година, поставши један од ослонаца средње и тешке категорије. Током деведесетих година, Хилдрет је успио да савлада легенде спорта попут Мика Фолија, Кевина Неша и "Stone Cold" Стива Остина, у периоду док су они још увек крчили свој пут ка свјетском врху.

Љубитељи рвања га највише памте као члана популарне фракције "The Flock", коју је предводио чувени Рејвен.

Иако је 1993. године имао кратак излет у WWE (тадашњи WWF), Хилдрет је највећу славу и поштовање стекао управо у WCW рингу, гд‌је је постао миљеник публике захваљујући својој харизми и физичкој снази.

Бројни фанови, као и колеге из свијета рвања, опраштају се од популарног Хамера путем друштвених мрежа, одајући почаст човјеку који је био свједок и учесник једне од најузбудљивијих епоха у историји овог спорта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Умро Ван Хамер

Рвање

преминуо спортиста

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner