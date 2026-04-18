Мајдов након медаље: Слава Богу, поздрав за све моје Србе

ATV
18.04.2026 17:34

Немања Мајдов са сребреном медаљом
Фото: ATV

Српски џудиста Немања Мајдов освојио је данас сребрну медаљу у категорији до 90 килограма на Европском првенству које се одржава у главном граду Грузије Тбилисију, док је Михајло Симин у категорији до 81 килограма стигао до бронзе.

"Данас смо хвала Богу имали предобар дан, побиједили смо Бугара, па Француза, па Аустријанца. У полуфиналу смо играли са домаћином и двоструким олимпијским шампионом Бекауријем. Побиједили смо га усред Грузије. У финалу смо имали још једног Грузијца, меч је ишао врхунски, ушли смо у голден скор, и онда сам нажалост повриједио кољено при посљедњем нападу. Шта је ту је, велика медаља. Наша четврта сениорска европска медаља, седма званична велика. Велики поздрав за све добре људе на Балкану и све моје Србе из Републике Српске и Србије", рекао је Мајдов.

Мајдов (29) је у финалу поражен од Грузина Луке Мајсурадзеа, али је упркос поразу у мечу за злато наставио низ освајања медаља на великим такмичењима. Српском џудисти ово је пета медаља са Европских првенстава, а четврта у индивидуалној конкуренцији, послије злата у Монпељеу (2023) и два сребра освојена у Тел Авиву (2018) и Прагу (2020).

Мајдов је 2017. године, као 19-годишњак, постао и свјетски првак у Будимпешти.

Симин је до бронзе стигао послије битке са Финцем Етуом Иханамакијем, који је претходно у репесажу елиминисао још једног Србина, Василија Грујичића.

У женској категорији до 70 килограма, 18-годишња Александра Андрић прво је побиједила Швеђанку Ингрид Нилсон, али је потом поражена од првог носиоца, Хрватице Ларе Цвјетко.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Немања Мајдов

сребро

Европско првенство

Џудо

