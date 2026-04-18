Новак постаје водитељ! Друштво на великој сцени правиће му једна од најљепших спортисткиња свијета!

АТВ
18.04.2026 11:42

Српски тенисер Новак Ђоковић и фристајл скијашица Ејлин Гу биће домаћини овогодишње церемоније Лауреус, која ће по први пут у историји имати двоје активних спортиста у улози водитеља, пренијела је данас та организација.

Свечаност ће бити одржана 20. априла у Мадриду.

Ђоковић и Гу водиће церемонију заједно са реномираном спортском новинарком Амандом Дејвис, која ће и ове године радити интервјуе са лауреатима.

Српски тенисер је петоструки добитник награде за најбољег спортисту свијета у избору Лауреуса, освајач олимпијског злата и рекордер са 24 гренд слем титуле, док је Гу најтрофејнија фристајл скијашица у историји, вишеструка олимпијска и свјетска шампионка.

"Лауреус награде имају посебно мјесто у мом срцу. Оне славе не само врхунске резултате, већ и снагу спорта да мијења свијет. Велика је част бити дио ове вечери и водити је заједно са Ејлин, изузетном спортисткињом", изјавио је Ђоковић.

Гу је истакла да су Лауреус награде посебне јер долазе од самих спортиста.

"То су награде које носе поштовање колега и инспиришу милионе младих широм свијета. Бити домаћин заједно са Новаком, чијој се каријери дуго дивим, велика је привилегија", рекла је Гу.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Новак Ђоковић

Лауреус

Мадрид

Ејлин Гу

тенис

скијање

