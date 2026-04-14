Кајак: Бронзане медаље за Уроша Травара и Милицу Станковић на Европском купу у Бањалуци

Кајак кану клуб Врбас је, минулог викенда, био домаћин трећег кола Европског купа за јуниоре и сениоре, а борбу за медаље на ријеци Врбас водили су такмичари из девет репрезентација (Словеније, Хрватске, Србије, Словачке, Сјеверне Македоније, Мађарске, Чешке, Аустрије и Босне и Херцеговине).
Кајак кану клуб Врбас наступио је у саставу Аљоша Травар, Анес Шудић, Петар Прерадовић, Емир Абдихоџић, Невен Клеут, Елиот Филиповић, Илија Клеут, Урош Травар и Милица Станковић, а остварени су запажени резултати.
Урош Травар, у јуниорској конкуренцији, окитио се бронзаним медаљама у спринту и спусту, а бронзано одличје, у спринту, освојила је Милица Станковић.
„Презадовољан сам због оствареног резултата. Конкуренција је, као и сваки пут, била изузетно јака, а показао сам да сам у доброј форми. За мене су освојене медаље велики подстрек за даљи рад. Настављамо са тренингом и желимо да у још бољој форми дочекамо предстојеће Свјетско првенство у Бањалуци”, рекао је Травар.
Задовољство не крије ни Милица Станковић.
„Драго ми је што сам на својој ријеци освојила европску медаљу. Била је ово још једна одлична прилика за провјеру форме уочи Свјетског првенства. На добром смо путу и на нама је да само наставимо са напорним радом”, поручила је Милица Станковић.
У Кајак кану клубу Врбас поносни су на организацију трке Европског купа, а успјели су да се изборе и са неочекиваним техничким проблемима који су их задесили уочи самог такмичења.
„Водостај ријеке Врбас је био такав да смо морали да измјестимо трку са стазе у кањону Тијесно и да је возимо на градском локалитету код Старог млина. Ипак, успјели смо да за кратко вријеме све организујемо тако да смо трку успјешно привели крају, а за организацију смо поново добили све похвале од стране званичника и такмичара. За нас је ово била генерална проба уочи Свјетског првенства које нас очекује у другој половини маја и сматрам да смо успјешно положили испит. Времена за предах нема и сада су све мисли усмјерене ка завршној организацији Свјетског првенства. Жеља нам је да буде најбоље до сада и надам се да ћемо, уз помоћ надлежних који су нам обећали подршку, остварити задати циљ”, рекао је Никола Станковић, директор Кајак кану клуба Врбас.
На бањалучкој трци Европског купа најуспјешнији су били такмичари из репрезентације Словеније који су укупно освојили 15 медаља (5 златних, 7 сребрних и 3 бронзане), а свим репрезентацијама које су пристигле на ријеку Врбас ово је било и изборно такмичење за предстојеће Свјетско првенство.
