Вељко Ражнатовић договорио најтежу борбу у каријери: Чека га страшан нокаутер

Искусни 39-годишњи борац налази се на путу Вељку ка одбрани максималног скора.

Бориће се у крузер категорији.

Још није поражен

Ражнатовић у каријери није поражен и до сада је петнаест пута славио нокаутом, посљедњи пут у фебруару ове године у Новом Саду против Равшанбека Ђабарова, такође из Русије.

Најавио меч на мрежама

Он се јавио путем друштвених мрежа пред велику борбу, највећу у боксерској каријери, пошто је у питању ривал који је својевремено поразио бившег WБА шампиона Валерија Брудова, али и Оливијеа Вотрена, Алија Исламова, Тимура Сакулина. У посљедњем сусрету, прошле године је поражен од Умара Саламова.

- Слава Господу Исусу Христу, прави тест је испред мене. Све ће се показати кроз мање од двије недеље. Спреман сам као никада прије у животу. Спортски поздрав - написао је Вељко Ражнатовић на Инстаграму, а преноси Телеграф.