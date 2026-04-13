Вељко Ражнатовић договорио најтежу борбу у каријери: Чека га страшан нокаутер

Српски боксер Вељко Ражнатовић (18-0-0) заказао је до сада најозбиљнију борбу у каријери, пошто ће 25. априла у Москви борити против Јурија Кашинског (22-4-0) из Русије.
Искусни 39-годишњи борац налази се на путу Вељку ка одбрани максималног скора.
Бориће се у крузер категорији.
Ражнатовић у каријери није поражен и до сада је петнаест пута славио нокаутом, посљедњи пут у фебруару ове године у Новом Саду против Равшанбека Ђабарова, такође из Русије.
Он се јавио путем друштвених мрежа пред велику борбу, највећу у боксерској каријери, пошто је у питању ривал који је својевремено поразио бившег WБА шампиона Валерија Брудова, али и Оливијеа Вотрена, Алија Исламова, Тимура Сакулина. У посљедњем сусрету, прошле године је поражен од Умара Саламова.
- Слава Господу Исусу Христу, прави тест је испред мене. Све ће се показати кроз мање од двије недеље. Спреман сам као никада прије у животу. Спортски поздрав - написао је Вељко Ражнатовић на Инстаграму, а преноси Телеграф.
