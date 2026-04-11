Борчевим рукометним великанима приређена величанствена навијачка прослава 50. годишњице од европске титуле.

Аутор:АТВ
Коментари:0
Борчевим рукометним великанима данас је у Бањалуци приређена величанствена навијачка прослава 50. годишњице од европске титуле.
Великани су прошетали Господском улицом са пехаром шампиона Европе, а навијачи су им спремили ватрени дочек.
РК Борац, 11. јула 1976. године, постао је шампион Европе савладавши у дворани "Борик" данску Фредерицију резултатом 17:15.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму