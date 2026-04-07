Лијепа прича у граду на Сани: Доктори, магистри и инжењери основали Ватерполо клуб Приједор, циљ је само један

Аутор:АТВ
Коментари:0
У времену које је све само не ведро и лијепо група ентузијаста одлучила је да оснује Ватерполо клуб Приједор, колектив који почива на другарству, жељи за квалитетно проведеним слободним временом, али мисији крчења пута нараштајима који долазе.
У граду на Сани шездесетих и седамдесетих година прошлог вијека играо се ватерполо на озбиљном нивоу, али је као и доста тога у осталим сферама све утихнуло несрећних деведесетих. Ипак, момци који су одрасли на овој лијепој ријеци у минуле двије године покренули су ствари са мртве тачке, марљиво радећи и ширећи идеју. Недавно су дошли до тренутка када су званично основали клуб.
"Све је кренуло из једног кафића на Сани гдје се скупљамо. Слушали смо приче старијих суграђана како се некада „пикао“ респектабилан ватерполо у оквирима бивше државе, те одлучили да покушамо. Сви смо бивши спортисти, доста момака је за вријеме студија играло ватерполо, а цијело љето смо на купалишту... За почетак смо играли на Градском базену, а потом обновили терен на Сани, играли рекреативно и током зиме у Бањалуци. Оснивање клуба био је логичан слијед, јер имамо групу од 25 момака који су остварени у приватном животу. Међу нама су доктори, магистри, инжињери, професори... Махом смо породични људи и настојимо да генерацијама које долазе оставимо нешто као насљедство", рекао је предсједник клуба Владимир Трифуновић.
Хроника
Идеју су поздравили суграђани, али и локалне власти па ће најмлађи спортски колектив у граду ускоро имати професионалан терен на отвореном базену, те остале потребне реквизите за рад.
"Опрема је скупа, терен кошта око 12.000 КМ, али смо уз подршку Градске управе успјели да га купимо. Ускоро ће стићи и бити постављен, а у зависности од временских услова план је да од 1. јуна почне са радом школа ватерпола. То и јесте главни циљ - да у наредних неколико година поставимо систем и обезбиједимо младима оно што ми нисмо имали",рекао је Трифуновић.
Ватерполо породица у Српској и БиХ није велика, а Приједорчани његују добре односе са свим клубовима.
"Редовно играмо спаринг мечеве у Бањалуци. Док клуб не буде имао посложену структуру нећемо аплицирати за учлањење у Ватерполо савез Републике Српске, али имамо здраву основу и добру сарадњу са свим колегама из региона. Желимо да направимо здрав клуб са акцентом на омладинској школи, а ми „матори“ да имамо добру рекреацију и дружење што је могуће дуже",нагласио је Трифуновић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
2 мј0
Остали спортови
2 мј0
Остали спортови
2 мј2
Остали спортови
2 мј1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму