Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Извор:
АТВ
25.01.2026
21:53
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је ватерполо селекцији Србије златну медаљу на Европском првенству.
"Честитам ватерполо репрезентацији Србије и селектору Урошу Стевановићу злато на Европском првенству. Република Српска се радује с вама.
Било је велико задовољство гледати сјајну игру храбрих српских ватерполиста.
Поред медаље, честитам Србији на врхунској организацији догађаја", рекао је Додик.
