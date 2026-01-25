Logo
Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Извор:

АТВ

25.01.2026

21:53

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је ватерполо селекцији Србије златну медаљу на Европском првенству.

"Честитам ватерполо репрезентацији Србије и селектору Урошу Стевановићу злато на Европском првенству. Република Српска се радује с вама.

Било је велико задовољство гледати сјајну игру храбрих српских ватерполиста.

Поред медаље, честитам Србији на врхунској организацији догађаја", рекао је Додик.

vaterpolo reprezentacija srbije

Милорад Додик

