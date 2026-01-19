Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

19.01.2026
17:24
Коментари:1
Најуспјешнији тенисер у историји Новак Ђоковић још једном је показао да, поред тениса, пажљиво прати и наступе српских репрезентација у другим спортовима.
Послије тријумфа у првом колу Аутралијен Опена Ђоковић се осврнуо на велике празничне дане, али и на борбе које у истом тренутку воде ватерполисти и рукометаши Србије на међународној сцени.
- Слава богу... Бог се јави. Велики је празник, осећа се увек посебност тог дана, некако увек током каријере и живота озбиљно схватао симболику, мислим да се све дешава са разлогом. Није случајно ни што су ватерполисти победили своје највеће ривале Мађаре. Срећно и рукометашима, честитам велику победу над Немачком!", поручио је Ђоковић.
Најбољи тенисер света нагласио је да редовно прати и ватерполо и рукомет, спортове у којима Србија има богату традицију и велике амбиције.
- Пратим, много ми је драго. Ватерполо јесте најтрофејнији спорт већ неколико деценија, али у рукомету се сада враћамо на велика врата, чекали смо дуго на такав један успех, победили смо велику нацију. Пратим и једне и друге и уз божју помоћ да сви тријумфујемо до краја - закључио је Ђоковић.
Рукометна репрезентација Србије вечерас од 18 часова игра изузетно важан меч против Аустрије на Европском првенству.
