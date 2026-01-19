Logo
Large banner

Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

19.01.2026

17:24

Коментари:

1
Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Најуспјешнији тенисер у историји Новак Ђоковић још једном је показао да, поред тениса, пажљиво прати и наступе српских репрезентација у другим спортовима.

Послије тријумфа у првом колу Аутралијен Опена Ђоковић се осврнуо на велике празничне дане, али и на борбе које у истом тренутку воде ватерполисти и рукометаши Србије на међународној сцени.

- Слава богу... Бог се јави. Велики је празник, осећа се увек посебност тог дана, некако увек током каријере и живота озбиљно схватао симболику, мислим да се све дешава са разлогом. Није случајно ни што су ватерполисти победили своје највеће ривале Мађаре. Срећно и рукометашима, честитам велику победу над Немачком!", поручио је Ђоковић.

Најбољи тенисер света нагласио је да редовно прати и ватерполо и рукомет, спортове у којима Србија има богату традицију и велике амбиције.

- Пратим, много ми је драго. Ватерполо јесте најтрофејнији спорт већ неколико деценија, али у рукомету се сада враћамо на велика врата, чекали смо дуго на такав један успех, победили смо велику нацију. Пратим и једне и друге и уз божју помоћ да сви тријумфујемо до краја - закључио је Ђоковић.

Рукометна репрезентација Србије вечерас од 18 часова игра изузетно важан меч против Аустрије на Европском првенству.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

vaterpolo

Србија

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

Тенис

Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

5 ч

0
Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

6 ч

3
Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс

Тенис

Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс

1 д

0
Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

Тенис

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Побједа Студентског центра у Лакташима

19

49

Србија подбацила против Аустрије, све очи упрте у Шпанију

19

38

Хоће ли Уставни суд расправљати о уставности Владе која више није на снази?

19

35

Андреј Лучић први допливао до Часног крста у Требишњици

19

24

Глумци дијеле прекрижену објаву о Мики Алексићу, Анђелка Прпић урадила исто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner