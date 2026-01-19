Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана

Извор:
19.01.2026
Добро сам се осећао данас, хајде да видимо када ће бити за пар дана, изјавио је у Мелбурну најбољи српски тенисер Новак Ђоковић на конференцији за медије послије пласмана у друго коло Аустралијан опена.
Ђоковић се пласирао се у друго коло Аустралијан опена, пошто је данас у првом колу побиједио Шпанца Педра Мартинеза 6:3, 6:2, 6:2. Српски тенисер је данас забиљежио 100. побједу на Аустралијан опену у каријери.
- Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо када ће бити за пар дана. Осјећај је био добар, нисам могао да тражим више, добар сервис, генерално ме је учинило јако задовољним. Видјећемо шта долази у наредних неколико дана - изјавио је Ђоковић на конференцији за медије у Мелбурну.
Српски тенисер је говорио и о винеру, који је подсјетио на Гаела Монфиса.
- Повезао сам се добро, нисам таквих много погодио, али он јесте. Он ми је прошао кроз главу, тада сам схватио како се он осјећао јер сам се осјећао сјајно - истакао је српски тенисер.
Ђоковић је прокоментарисао покрет Карлоса Алкараза при при сервису, који подсјећа на сервис српског тенисера.
- Када сам видио, послао сам му поруку. Морамо да причамо о правима на тај сервис. Морамо да причамо и о винерима, сваки ас очекујем да ми се посвети. Видјећемо да ли ће да се придржава договора - кроз смјех је одговорио Ђоковић.
Српски тенисер ће у другом колу Аустралијан опена играти против Италијана Франческа Маестрелија. Овај меч би требало да буде одигран у сриједу, али још није познато на ком терену.
- Мислим да знате одговор, знате шта бих ја желио. Организатори су ти који одлучују - закључио је Ђоковић.
