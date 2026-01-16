Logo
Large banner

Ево зашто најпровокативнију тенисерку свијета нећемо гледати на АО

Извор:

Телеграф

16.01.2026

11:00

Коментари:

0
Ево зашто најпровокативнију тенисерку свијета нећемо гледати на АО
Фото: Instagram/Oceane_Dodin

Док се тениска елита окупља у врелом Мелбурну спремајући се за први Гренд слем сезоне, једна од најатрактивнијих тенисерки на туру, Францускиња Оушн Додин, ове године неће бити дио спектакла у Аустралији.

Умјесто сунчаног Мелбурн парка, Оушн се тренутно налази у Манчестеру. Због драстичног пада на WTA листи, гдје тренутно заузима 824. позицију, Францускиња је приморана да се кроз мање турнире враћа у врх. Тренутно се бори за пласман у полуфинале турнира у енглеском граду, далеко од гламура Гренд слема.

Међутим, ако је судити по друштвеним мрежама, Оушн не губи самопоуздање. Док њене колегинице тренирају на "Род Лејвер арени", она је "запалила" интернет једном фотографијом.

edin dzeko

Фудбал

ПР Едина Џеке: Повратак у Жељезничар није реална опција

Позирајући у изазовној комбинацији - кожном шортсу и високим чизмама - посебну пажњу привукао је њен топ са натписом "OnlyFans". Подсјетимо, она је недавно повећала груди и отворила налог на овој платформи.

Овим стајлингом је још једном потврдила титулу једне од најзгоднијих тенисерки, а бројни фанови у коментарима не крију разочарање што је неће гледати на малим екранима током Аустралијан опена.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Оушн Додин

teniserka

tenis

Onlyfans

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

Тенис

Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

3 ч

0
Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну

Тенис

Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну

1 д

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић се огласио због аматера који је побиједио Јаника Синера и освојио "Гренд слем" у Аустралији

1 д

0
Срби сазнали прве ривале на Аустралијан опену: Ђоковић на Шпанца у првом колу

Тенис

Срби сазнали прве ривале на Аустралијан опену: Ђоковић на Шпанца у првом колу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

11

53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner