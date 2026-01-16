Ево зашто најпровокативнију тенисерку свијета нећемо гледати на АО

Извор:
Телеграф
16.01.2026
11:00
Док се тениска елита окупља у врелом Мелбурну спремајући се за први Гренд слем сезоне, једна од најатрактивнијих тенисерки на туру, Францускиња Оушн Додин, ове године неће бити дио спектакла у Аустралији.
Умјесто сунчаног Мелбурн парка, Оушн се тренутно налази у Манчестеру. Због драстичног пада на WTA листи, гдје тренутно заузима 824. позицију, Францускиња је приморана да се кроз мање турнире враћа у врх. Тренутно се бори за пласман у полуфинале турнира у енглеском граду, далеко од гламура Гренд слема.
Међутим, ако је судити по друштвеним мрежама, Оушн не губи самопоуздање. Док њене колегинице тренирају на "Род Лејвер арени", она је "запалила" интернет једном фотографијом.
Позирајући у изазовној комбинацији - кожном шортсу и високим чизмама - посебну пажњу привукао је њен топ са натписом "OnlyFans". Подсјетимо, она је недавно повећала груди и отворила налог на овој платформи.
Овим стајлингом је још једном потврдила титулу једне од најзгоднијих тенисерки, а бројни фанови у коментарима не крију разочарање што је неће гледати на малим екранима током Аустралијан опена.
(Телеграф)
