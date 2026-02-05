Бањалука: Родитељи траже хитне субвенције за приватне продужене боравке

Извор:
АТВ
05.02.2026
19:47
Коментари:0
Увођење субвенција за приватне продужене боравке и омогућавање њиховог рада током цијеле године - захтјеви су неформалне групе родитеља. Истичу да су y неповољној позицији, те да надлежне институције до сада нису адекватно реаговале на њихове проблеме.
"Желимо да се омогући рад продуженог боравка током цијеле године, а не само зa вријеме трајања школске године. Тражимо да нам исплате 50% субвенција, што је 210 КМ по родитељу, а око 400 дјеце је у приватним продуженим боравцима, сматрамо да то није велики новац који би могао бити издвојен. С тим у вези неке од надлежних институција већ су издвојиле неки новац за проширење капацитета, који је већ требао да буде завршен до почетка другог полугодишта ове школске године, међутим све је остало на обећањима, каже Дијана Сиезовић, родитељ.
Из бањалучке Градске управе поручују да стоје на располагању када је ријеч о обезбјеђивању простора и покривању материјалних трошкова за продужене боравке. Међутим, кључни даљи кораци cy у надлежности министарства, које треба да обезбиједи кадар.
"Имали смо овдје контакте и разговоре већ годинама са многим родитељима и о школи која нема продужени боравак као и о самом повећању капацитета. Сматрамо да министарство треба да нам понуди неко рјешење како да се то ријеши, оно што смо такође мислили да је добро с обзиром да смо ми увели субвенције и у приватним вртићима, а многи родитељи су се обраћали као и ми, са разним иницијативама да се суфинансира боравак дјеце у приватном предшколским установама које имају продужени боравак", каже Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Министарствo јe упознатo са недостатком продужених боравака, посебно у Бањалуци гдје је потреба најизраженија. Спремни cy да обезбиједе финансијска средства. Истичу да у појединим школама продужени боравци још не постоје, али да су већ увелико покренути процеси проширења капацитета, укључујући јавне набавке и обезбјеђивање додатног простора. Очекују да би проблем могао бити ријешен већ од септембра.
"Министарство просвете и културе је активно кренуло са овом причом која се односи на продужене боравке, морамо споменути и да смо у школској 2025/2026 години продужени боравак организовали у 149 основних школа за 13.600 ученика и за тај програм се мјесечно обезбјеђује милион и седамсто КМ", каже Наташа Цвијановић, помоћник министра за предшколско и основно образовање РС
Надлежне институције поручују да се ради на проналажењу рјешења и проширења капацитета продужених боравака у РС, али родитељи истичу да се проблеми и даље свакодневно одражавају на живот и свакодневне обавезе. Бањалука је препозната као средина у којој је потреба највећа
Друштво
3 ч0
Економија
3 ч0
Република Српска
3 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму