У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине

04.02.2026

09:10

У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине
Фото: АТВ

У Бањалуци ће данас бити одржан први састанак Интерресорне радне групе која је формирана са задатком припреме институционалног одговора Републике Српске са циљем заштите отете имовине Српске православне цркве на подручју Мостара.

Након уписивања гробаља и цркве у "својину државе" на дјелу је јасан покушај отимања српске имовине у Федерацији БиХ, а самим тим и свођења Срба у том ентитету на статистичку грешку.

Посљедњи примјер је бесправно преписивање дијела имовине манастира Завала на општину Равно.

Imovina

Црква

