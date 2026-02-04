Суве славине у више бањалучких насеља

Извор:
Данас ће се изводити радови у улицама Илије Грбића (Паприковац), Његошевој (Петрићевац) и Шарговачкој (Шарговац), док ће се у Улици 1.300 каплара (Кочићев вијенац) радити на измјештању цјевовода.
Због веће интервенције без воде ће од 9 до 18 часова остати Улица Петра Мећаве и околне.
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Бронзаном Мајдану. Извориште Бањица од поноћи је без напајања електричном енергијом.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
