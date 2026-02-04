ChatGPT се суочио са повећаним бројем грешака

Извор:
Блиц
04.02.2026
08:08
Коментари:0
ОпенАИ је синоћ извјестио о озбиљним техничким проблемима. Корисници ChatGPT-a широм свијета суочили су се са повећаним бројем грешака и значајно смањеним перформансама.
Ипак, почео је да функционише нешто прије 23.00 сата.
Према званичном статусном извјештају ОпенАИ-а од 3. фебруара 2026. у 21.32 часа, проблеми су идентификовани, а тим је интензивно радио на увођењу привременог рјешења (митигатион).
Поремећај је трајао до 23.00 сата у Србији, а сервис је био недоступан или радио са великим потешкоћама.
ОпенАИ планира редовна ажурирања на својој статус страници.
