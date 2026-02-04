Јокић пао на паркет и превијао се од болова (ВИДЕО)

Извор:
Шокантна сцена виђена је на утакмици у Детроиту.
Најбољи играч Пистонса, Кејд Канингем, задао је изузетно болан ударац српском кошаркашу Николи Јокићу.
Канингем је чувао Џамала Мареја, Никола је пришао како би направио блок, а онда је добио болан ударац и завршио на паркету.
Док је покушавао да обиђе блок Канингем је ухватио Србина за међуножје! Никола је са болном гримасом завршио на паркету, а Канингему је одмах досуђен фаул. Гледале су судије и снимак како би утврдиле да ли је било елемената за неспортски фаул, међутим, процијенили су да није.
Погледајте сраман потез звијезде Пистонса:
Cade GRABBED Jokic’s nuts 😭 pic.twitter.com/tesWKciUfL— BrickCenter (@BrickCenter_) February 4, 2026
Иначе, Денвер је на гостовању поражен од Детроита резултатом 124:121, а Никола је меч завршио са 24 поена, 15 скокова четири асистенције.
