Logo
Large banner

Јокић пао на паркет и превијао се од болова (ВИДЕО)

Извор:

Курир

04.02.2026

07:52

Коментари:

0
Никола Јокић се превија од болова на терену
Фото: MrBuckBuck/X/Screenshot

Шокантна сцена виђена је на утакмици у Детроиту.

Најбољи играч Пистонса, Кејд Канингем, задао је изузетно болан ударац српском кошаркашу Николи Јокићу.

Милорад Додик на утакмици

Република Српска

Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици

Канингем је чувао Џамала Мареја, Никола је пришао како би направио блок, а онда је добио болан ударац и завршио на паркету.

Док је покушавао да обиђе блок Канингем је ухватио Србина за међуножје! Никола је са болном гримасом завршио на паркету, а Канингему је одмах досуђен фаул. Гледале су судије и снимак како би утврдиле да ли је било елемената за неспортски фаул, међутим, процијенили су да није.

Погледајте сраман потез звијезде Пистонса:

Иначе, Денвер је на гостовању поражен од Детроита резултатом 124:121, а Никола је меч завршио са 24 поена, 15 скокова четири асистенције.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

košarkaš

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Хроника

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

3 ч

0
Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра

Друштво

Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра

3 ч

0
Милорад Додик са Тристаном Вукчевићем

Република Српска

Додик са Вукчевићем у САД

3 ч

1
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Данас нас очекује кишовит дан, а погледајте какве ће бити температуре

3 ч

0

Више из рубрике

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Кошарка

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

11 ч

0
Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Кошарка

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

12 ч

0
Још један пораз Партизана

Кошарка

Још један пораз Партизана

12 ч

0
Евролига промијенила правило усред сезоне!

Кошарка

Евролига промијенила правило усред сезоне!

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner