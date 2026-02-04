Данас нас очекује кишовит дан, а погледајте какве ће бити температуре

Извор:
АТВ
04.02.2026
07:31
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује претежно облачно, кишовито и натпросјечно топло вријеме уз дневну температуру ваздуха и до 16 степени Целзијусових.
Киша ће бити чешћа и јача на југу и западу, уз пљускове и локално обилније падавине у Херцеговини, а на истоку ће бити углавном суво са сунчаним периодима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од два до 10, а максимална од девет до 16 степени Целзијусових.
Дуваће умјерен до јак вјетар, на ударе у Крајини и Херцеговини олујни, јужних смјерова.
