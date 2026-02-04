Logo
Данас нас очекује кишовит дан, а погледајте какве ће бити температуре

АТВ

04.02.2026

07:31

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује претежно облачно, кишовито и натпросјечно топло вријеме уз дневну температуру ваздуха и до 16 степени Целзијусових.

Киша ће бити чешћа и јача на југу и западу, уз пљускове и локално обилније падавине у Херцеговини, а на истоку ће бити углавном суво са сунчаним периодима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Трамп Доналд

Свијет

Трамп: Путин одржао ријеч

Минимална температура ваздуха биће од два до 10, а максимална од девет до 16 степени Целзијусових.

Дуваће умјерен до јак вјетар, на ударе у Крајини и Херцеговини олујни, јужних смјерова.

