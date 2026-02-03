Лото резултати 10. коло (3. фебруар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

Извор:
АТВ
03.02.2026
20:11
Коментари:0
Лото резултати 10. кола, које је извучено 3. фебруар 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 24, 28, 9, 16, 33, 34 30. Лото седмица у износу од 7.100.000 КМ није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 7.100.000 КМ извучени су бројеви:
24, 28, 9, 16, 33, 34 30.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.240.000 КМ извучени су бројеви:
21, 3, 6, 5, 17, 18,
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 10. колу износила је 580.000 КМ, извучени су бројеви:
2 7 6 6 0 7
Ни у овој игри није било добитника.
У играма Лото и Лото плус по три играча су имала прилику да добију главну награду. У игри Лото, играчи су чекали бројеве 10, 21 и 35. У игри Лото плус, чекали су бројеве 10, 25 и 38, али нису имали довољно среће.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
