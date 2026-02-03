Logo
Large banner

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ - неправда према СПЦ је исправљена

Извор:

РТРС

03.02.2026

17:14

Коментари:

0
Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Фото: Facebook

Неправда према СПЦ је исправљена - наводе у Одбору за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.

Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ подсјећа да је цјелокупна српска заједница у Републици Српској, Србији и дијаспори била гњевна због неправедног и противправног уписа Саборне цркве у Зеници као "државне својине"

"Држава" је избрисана а Српска Црква је уписана као власник Српске Цркве у центру Зенице. Српска православна црква је уписана као власник Саборне цркве пресвете Богородице у Зеници. То је сада и званично, успјели смо", поручили су у Одбору.

У послу који радимо, кажу у Одбору, за подршку смо захвални свим институцијама Републике Српске, Управи за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Владе Србије, удружењу геоинформатичара "Деком" и нарочито свештенству СПЦ.

"Као што смо обећали прошле године, наћи ћемо свако гробље сваку капелу и сваку Цркву, провјерити ко је уписан као власник. Не смије се ниједно српско гробље капела црква водити ни на "држави" ни на општини ни на федерацији. Црква у Зеници је доказ да кад сви устанемо све можемо. Сад треба радити на уписима гробаља капела и цркава у Кључу, Брези, Мостару, Бихаћу, Сарајеву, Грачаници, Градачцу", наводи се у саопштењу Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.

Подијели:

Тагови:

СПЦ

Црква

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Друштво

Црква у Зеници враћена у власништво Српске православне цркве

10 ч

0
Сутра натпросјечно топло

Друштво

Сутра натпросјечно топло

10 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

У два бх. града врло нездрав ваздух

10 ч

0
Теодор Мајмуновић

Друштво

Мајмуновић поднио оставку

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner