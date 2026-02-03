Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ - неправда према СПЦ је исправљена

Извор:
РТРС
03.02.2026
17:14
Неправда према СПЦ је исправљена - наводе у Одбору за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ подсјећа да је цјелокупна српска заједница у Републици Српској, Србији и дијаспори била гњевна због неправедног и противправног уписа Саборне цркве у Зеници као "државне својине"
"Држава" је избрисана а Српска Црква је уписана као власник Српске Цркве у центру Зенице. Српска православна црква је уписана као власник Саборне цркве пресвете Богородице у Зеници. То је сада и званично, успјели смо", поручили су у Одбору.
У послу који радимо, кажу у Одбору, за подршку смо захвални свим институцијама Републике Српске, Управи за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Владе Србије, удружењу геоинформатичара "Деком" и нарочито свештенству СПЦ.
"Као што смо обећали прошле године, наћи ћемо свако гробље сваку капелу и сваку Цркву, провјерити ко је уписан као власник. Не смије се ниједно српско гробље капела црква водити ни на "држави" ни на општини ни на федерацији. Црква у Зеници је доказ да кад сви устанемо све можемо. Сад треба радити на уписима гробаља капела и цркава у Кључу, Брези, Мостару, Бихаћу, Сарајеву, Грачаници, Градачцу", наводи се у саопштењу Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
