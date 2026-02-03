Црква у Зеници враћена у власништво Српске православне цркве

Извор:
Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници враћена је у власништво Српске православне цркве, саопштио је данас директор Канцеларије за јавну и културну дипломатију Арно Гујон.
- Захваљујући медијској и институционалној борби људи из Републике Српске и Србије, црква у Зеници је враћена у власништво Српске православне цркве, онако како је и морало бити од почетка - написао је Гујон на друштвној мрежи Икс.
Република Српска
ЦИК објавио резултате пријевремених избора након брисања гласова
Он је поздравио одлуку надлежног федералног суда, како је навео, због признавања стварног и историјског власника и изразо наду да ће се овакав приступ наставити широм Федерације и да ће се имовина уписивати на праве власнике, без обзира на верску или националну припадност.
- Посебно истичемо улогу Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ, који годинама систематски указује на кршење имовинских права српског народа и Српске православне цркве у ФБиХ - навео је Гујон.
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ саопштио је прошле недјеље да су у току хармонизације усаглашавања података земљишних књига и катастра, рјешењем општинског суда у Зеници од 16. маја 2019. године, црква и земљиште око цркве уписани у својину "државе" један кроз један.
Сцена
Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу
Из Одбора су навели да у судском упису није детаљније прецизирано да ли је ријеч о власништву општине, кантона или неког другог органа јавне власти већ је уписано да је црква "државна својина''.
☦️ЦРКВА У ЗЕНИЦИ ЈЕ ВРАЋЕНА У ВЛАСНИШТВО СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ! — Arno Gujon (@ArnoGujon) February 3, 2026
Захваљујући медијској и институционалној борби људи из Републике Српске и Србије, Црква у Зеници је враћена у власништво Српске православне цркве, онако како је и морало бити од почетка.
Поздрављамо одлуку… https://t.co/ZwEKDOBagY pic.twitter.com/UAzNvhDhRg
