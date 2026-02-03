Logo
Large banner

Црква у Зеници враћена у власништво Српске православне цркве

Извор:

Танјуг

03.02.2026

14:25

Коментари:

0
Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Фото: Facebook

Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници враћена је у власништво Српске православне цркве, саопштио је данас директор Канцеларије за јавну и културну дипломатију Арно Гујон.

- Захваљујући медијској и институционалној борби људи из Републике Српске и Србије, црква у Зеници је враћена у власништво Српске православне цркве, онако како је и морало бити од почетка - написао је Гујон на друштвној мрежи Икс.

ЦИК

Република Српска

ЦИК објавио резултате пријевремених избора након брисања гласова

Он је поздравио одлуку надлежног федералног суда, како је навео, због признавања стварног и историјског власника и изразо наду да ће се овакав приступ наставити широм Федерације и да ће се имовина уписивати на праве власнике, без обзира на верску или националну припадност.

- Посебно истичемо улогу Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ, који годинама систематски указује на кршење имовинских права српског народа и Српске православне цркве у ФБиХ - навео је Гујон.

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ саопштио је прошле недјеље да су у току хармонизације усаглашавања података земљишних књига и катастра, рјешењем општинског суда у Зеници од 16. маја 2019. године, црква и земљиште око цркве уписани у својину "државе" један кроз један.

Здравко Чолић

Сцена

Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу

Из Одбора су навели да у судском упису није детаљније прецизирано да ли је ријеч о власништву општине, кантона или неког другог органа јавне власти већ је уписано да је црква "државна својина''.

БОНУС ВИДЕО

Подијели:

Тагови:

Зеница

Црква

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра натпросјечно топло

Друштво

Сутра натпросјечно топло

10 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

У два бх. града врло нездрав ваздух

10 ч

0
Теодор Мајмуновић

Друштво

Мајмуновић поднио оставку

11 ч

0
Аманда Кендић

Друштво

Срећан крај потраге: Пронађена Аманда из Велике Кладуше

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner