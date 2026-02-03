Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу

03.02.2026
На кућу певача Здравка Чолића јутрос око 5 сати бачена је експлозивна направа, а пјевач се сада огласио поводом инцидента који је уздрмао јавност.
Након експлозије на лице мјеста изашао је дежурни јавни тужилац који заједно са полицијом утврђује све околности овог инцидента.
Према сазнањима нема повријеђених, али је причињена материјална штета.
Како се сумња, непозната особа бацила је ручну бомбу у двориште породичне куће Здравка Чолића, док мотив напада за сада није познат.
Истрага је у току, а полиција интензивно ради на идентификацији починиоца.
Певач Здравко Чолић се поводом овог инцидента огласио за УНУ и открио детаље:
"Тренутно сам ван земље. Налазим се у Загребу, гдје завршавам последње пјесме за нови албум. У Београду је све у реду, хвала Богу да су сви добро. Разумијем интерес медија, али морам истаћи да су неке изјаве у текстовима медија протумачене на начин који не одговара правом стању ствари. Сматрам да је важно да се информације пласирају одговорно и на основу провјерених чињеница. Увиђај је у току и чекамо полицијски извјештај", рекао је певач за УНУ.
Према подацима са терена видљива су оштећења на фасади виле, заштитној огради и зеленилу испред самог објекта. Оштећено је и неколико аутомобила који су били паркирани у непосредној близини.
Полиција тренутно преузима снимке са свих надзорних камера у улици и на самој вили.
