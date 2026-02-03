Logo
Large banner

Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу

03.02.2026

14:22

Коментари:

0
Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу
Фото: Youtube

На кућу певача Здравка Чолића јутрос око 5 сати бачена је експлозивна направа, а пјевач се сада огласио поводом инцидента који је уздрмао јавност.

Након експлозије на лице мјеста изашао је дежурни јавни тужилац који заједно са полицијом утврђује све околности овог инцидента.

Према сазнањима нема повријеђених, али је причињена материјална штета.

Како се сумња, непозната особа бацила је ручну бомбу у двориште породичне куће Здравка Чолића, док мотив напада за сада није познат.

Бојана Грегорић

Сцена

Мајка хрватске глумице 36 година није знала да је Српкиња

Истрага је у току, а полиција интензивно ради на идентификацији починиоца.

Певач Здравко Чолић се поводом овог инцидента огласио за УНУ и открио детаље:

"Тренутно сам ван земље. Налазим се у Загребу, гдје завршавам последње пјесме за нови албум. У Београду је све у реду, хвала Богу да су сви добро. Разумијем интерес медија, али морам истаћи да су неке изјаве у текстовима медија протумачене на начин који не одговара правом стању ствари. Сматрам да је важно да се информације пласирају одговорно и на основу провјерених чињеница. Увиђај је у току и чекамо полицијски извјештај", рекао је певач за УНУ.

Према подацима са терена видљива су оштећења на фасади виле, заштитној огради и зеленилу испред самог објекта. Оштећено је и неколико аутомобила који су били паркирани у непосредној близини.

Полиција тренутно преузима снимке са свих надзорних камера у улици и на самој вили.

Подијели:

Тагови:

Здравко Чолић

Бомба

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бојана Грегорић

Сцена

Мајка хрватске глумице 36 година није знала да је Српкиња

9 ч

0
Адисон Реј се обрукала на наступу

Сцена

Испала јој пелена: Пјевачица се обрукала на наступу

10 ч

0
Породила се Милица Тодоровић

Сцена

Породила се Милица Тодоровић

10 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Сцена

Чола није једини на мети: На куће пјевачица бачене бомбе

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner