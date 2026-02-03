Породила се Милица Тодоровић

Певачица Милица Тодоровић породила се данас у Београду, сазнаје Телеграф.рс.

Милица је на свијет донијела здравог дјечака, а пјевачица се добро осјећа.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', Милица се породила у једној приватној болници.

Пјевачица о трудноћи и партнеру с којим је затруднила није жељела уопште да говори за медије.