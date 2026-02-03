Породила се Милица Тодоровић

Извор:
Телеграф
03.02.2026
14:00
Коментари:0
Певачица Милица Тодоровић породила се данас у Београду, сазнаје Телеграф.рс.
Милица је на свијет донијела здравог дјечака, а пјевачица се добро осјећа.
Друштво
Сутра натпросјечно топло
Како сазнаје ''Телеграф.рс'', Милица се породила у једној приватној болници.
Пјевачица о трудноћи и партнеру с којим је затруднила није жељела уопште да говори за медије.
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму