Србима у Аустрији се ово неће свидјети: Уводи се најстрожи Закон

03.02.2026

13:45

Нови Закон о социјалној помоћи у покрајини Стеиермарк, у Аустрији, ступа на снагу 1. фебруара. Покрајински министар за социјална питања, Ханес Амесбауер (ФПО), истакао је да је ијреч о најстрожем закону ове врсте у Аустрији, који уклања погрешне подстицаје.

Како је рекао, социјална помоћ треба да буде привремена помоћ у изванредним ситуацијама, а не безусловни основни приход. Модел овог закона могао би послужити и као примјер за реформу социјалне помоћи на савезној разини.

Максимални износи по новом закону

Покрајина се оријентисала према највишим износима из оквирног закона о социјалној помоћи, донијетог 2019. године.

За свако малољетно дијете у кућанству примаоца социјалне помоћи:

-прво, друго и треће дете – 21% највишег износа

-четврто и свако сљедеће дете – 17,5% највишег износа

Законом су прописани максимални износи, а не минимални стандарди.

Пооштравање правила

Нови закон предвиђа:

Обавезу залагања – примаоци социјалне помоћи треба да стичу квалификације и вјештине ради лакше запослености.

Строже санкције – минималне новчане казне од 200 евра до 4.000 евра, а у случају непоштовања прописа могуће су и казне затвора од 3 дана до 6 недјеља.

Смањење највишег износа – на 95% референтног износа додатка за усклађивање пензија.

Смањење исплата за малољетнике – по узору на друге аустријске покрајине.

У Стеиермарку власт чине коалиције ОВП-а и ФПО-а. Коалицију предводи ФПО под вођством покрајинског поглавара Марија Кунасека.

Фокус на рад, одговорност и праведност

Амесбауер наглашава:

„Рад не смије бити мање вреднован од нерада. Ко ради и уплаћује у наш систем, мора на крају мјесеца имати више од онога ко никада није уплаћивао.“

Циљ реформе је праведнија и прецизнија социјална помоћ, уклањање неравнотежа због којих су социјалне накнаде раније биле понекад знатно веће од прихода радних кућанстава. Посебан фокус је на личној одговорности, интеграцији и сузбијању злоупотреба.

Аустрија

