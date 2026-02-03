Logo
Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

03.02.2026

13:33

Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У Чапљина је данас забиљежена неуобичајена саобраћајна несрећа у којој је аутомобил завршио у згради Поште, преноси Радио Чапљина.

Према наводима свједока, возачица возила марке Опел Корса кретала се из смјера Градске управе када је, из засад неутврђених разлога, изненада изгубила контролу над возилом. Аутомобил је притом ударио у огласну плочу те се потом забио у зграду Поште.

Vojislav Seselj

Регион

Шешељ шокирао Хрватску: Туђмана отац ухватио у кревету с маћехом

Срећом, у несрећи није било теже повријеђених, иако се догађај збио у једној од најпрометнијих улица у граду. На возилу и објекту причињена је материјална штета, а околности незгоде биће утврђене након полицијског увиђаја.

