Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

У Чапљина је данас забиљежена неуобичајена саобраћајна несрећа у којој је аутомобил завршио у згради Поште, преноси Радио Чапљина.
Према наводима свједока, возачица возила марке Опел Корса кретала се из смјера Градске управе када је, из засад неутврђених разлога, изненада изгубила контролу над возилом. Аутомобил је притом ударио у огласну плочу те се потом забио у зграду Поште.
Регион
Срећом, у несрећи није било теже повријеђених, иако се догађај збио у једној од најпрометнијих улица у граду. На возилу и објекту причињена је материјална штета, а околности незгоде биће утврђене након полицијског увиђаја.
