Добојлија тукао мајку и пријетио да ће све побити

Извор:
АТВ
03.02.2026
13:28
Добојлија Б.Џ. (22) притворен је због сумње да је извршио насиље у породици, а терете га да је тукао мајку лупао ствари по кући и запријетио да ће све побити.
Основни суд у Добоју, на приједлог Окружног јавног тужилаштва у том граду након испитивања осумњиченог Б.Џ. одредио му је једномјесечни притвор због постојања основане сумње да је починио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.
Инцидент у Сарајеву: Комад фасаде пао на пролазника
"Осумњичени се терети да је 29. јануара око 13 часова, у Добоју у породичној кући у којој живи са родитељима, дрским и безобзирним понашањем угрозио спокојство и тјелесни интегритет своје мајке оштећене Б.У., на начин да је најприје са оштећеном започео вербалну расправу, те исту рукама ударио у предјелу главе и лијеве руке нанијевши јој тјелесне повреде, а потом је лупао ствари по кући и запријетио да ће их све побити", наводе из Тужилаштва.
Тужилац је ставио приједлог за одређивање мјере притвора јер постоје нарочите околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени боравком на слободи поновити кривично дјело, а ради се о кривичном дјелу за које је прописана казна затвора од двије до 10 година, тј. може се изрећи казна затвора од три године или тежа казна.
