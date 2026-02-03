Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву, Одјељења криминалистичке полиције, у сарадњи са полицијским службеницима Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала, Одјељења за сузбијање еколошког криминала, по налогу Основног јавног тужилаштва у Панчеву, ухапсили су Ј. М. (53) због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела скидање службеног печата и знака и уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја.
Он се сумњичи да се оглушио о забрану Министарства унутрашњих послова јер је скинуо службени печат и ради прибављања материјалне користи продао око 5,5 тона мијешаног опасног отпада, као и већу количину отпадних половних акумулатора, који такође представљају опасан отпад, што му је у претходном периоду било остављено на чување, уз забрану отуђења, на плацу у Банатском Карловцу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, преноси Блиц.
