Logo
Large banner

Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја

Извор:

Блиц

03.02.2026

12:37

Коментари:

0
Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја
Фото: Танјуг/АП

Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву, Одјељења криминалистичке полиције, у сарадњи са полицијским службеницима Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала, Одјељења за сузбијање еколошког криминала, по налогу Основног јавног тужилаштва у Панчеву, ухапсили су Ј. М. (53) због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела скидање службеног печата и знака и уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја.

Он се сумњичи да се оглушио о забрану Министарства унутрашњих послова јер је скинуо службени печат и ради прибављања материјалне користи продао око 5,5 тона мијешаног опасног отпада, као и већу количину отпадних половних акумулатора, који такође представљају опасан отпад, што му је у претходном периоду било остављено на чување, уз забрану отуђења, на плацу у Банатском Карловцу.

Кућа Здравка Чолић

Сцена

Бомба грешком бачена на Чолину кућу, ево ко је био мета

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови:

akumulator

хапшење

Pančevo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Теодор Мајмуновић

Друштво

Мајмуновић поднио оставку

11 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Сцена

Бомба грешком бачена на Чолину кућу, ево ко је био мета

12 ч

0
Битно: Регионални протест теретних превозника

Емисије

Битно: Регионални протест теретних превозника

12 ч

0
Гелери разнијели фасаду и возни парк Здравка Чолића: Настала огромна штета приликом детонације

Сцена

Гелери разнијели фасаду и возни парк Здравка Чолића: Настала огромна штета приликом детонације

12 ч

0

Више из рубрике

veća količina marihuane pronađena u pretresu u Bijeljini

Хроника

У Бијељини пронађено више од 50 килограма марихуане!

12 ч

0
Одузети парфеми - царинска управа Хрватске

Хроника

Држављанину БиХ у Хрватској из шлепера одузели парфеме и торбице

12 ч

0
Модричанин украо пет трактора, ево колика га робија чека

Хроника

Модричанин украо пет трактора, ево колика га робија чека

13 ч

3
Затвор

Хроника

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner