Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

Извор:

АТВ

03.02.2026

11:06

Коментари:

0
Затвор
Фото: АТВ

Основни суд у Добоју одредио је једномесечни притвор мушкарцу из овог града чији су иницијали М.Д. /31/ због наношења тјелесних повреда и обљубе дјевојчице старије од 15 година, с којом је живио у ванбрачној заједници.

Из добојског Окружног јавног тужилаштва саопштено је да је осумњичени током новембра прошле године започео емотивну везу и ванбрачни заједницу са шеснаестогодишњакињом у изнајмљеном стану у Добоју, те да је крајем јануара са оштећеном имао полни однос, након чега је и физички насрнуо на њу, нанијевши јој тјелесне повреде.

Здравље

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

Тужилаштво је због постојања основане сумње да је М.Д. починио кривична дјела полна злоупотреба дјетета старијег од петнаест година и насиље у породици или породичној заједници 31. јануара доставио захтјев за одређивањем притвора.

Приједлог за одређивање мјере притвора је поднесен због опасности од бјекства, због тога што би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело, те јер се за кривична дјела за која се терети може изрећи казна затвора у трајању од три године или тежа казна.

