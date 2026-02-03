Logo
Large banner

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Извор:

Агенције

03.02.2026

10:52

Коментари:

0
И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените
Фото: Pexels

Већина нас сматра да пешкири могу трајати вјечно, уколико се не подеру, али стручњаци упозоравају да то није баш тако – поготово из хигијенских и здравствених разлога.

Научници и стручњаци кажу да пешкири немају ознаку с тачним роком трајања као храна, али временом губе способност упијања, постају неугодно мирисни, груби на додир и идеално тло за бактерије које се тешко уклањају обичним прањем.

Operacija, operaciona sala

Свијет

Болница хитно евакуисана: Граната пронађена у пацијенту

Колико дуго би се заправо требали користити пешкир? Генерална препорука је да се купатилски пешкири замијене отприлике сваке двије до три године, иако квалитетнији материјал попут египатског или турског памука уз правилну његу могу потрајати и до пет година.

Ако ваш пешкир више не упија воду као некада, блиједи или оставља неугодан мирис чак и након прања, то су јасни знаци да му је вријеме за "пензију".

Мањи пешкири попут оних за руке који се више користе и чешће перу, обично би се требали замијенити након годину до двије јер брже губе своју функционалност.

Стручњаци истичу да је правилно сушење и вентилација купатила кључна - пешкири који остају дуго влажни постају погодно тло за развој бактерија и гљивица, што може довести и до иритације коже. Због тога није само важно како често перете, већ и гдје и како их остављате да се осуше.

Роштиљ-ћевапи

Друштво

Заштићено 20 прехрамбених производа

Наравно, све ово не значи да сваки очврсли или изблиједјели пешкир одмах иде у смеће – стари комади могу послужити као крпе за чишћење или за брисање након кућних послова, што је и еколошки и практично рјешење прије него их коначно одбаците.

Укратко - пешкири можда немају тачан датум рока трајања, али дефинитивно имају "вријеме кориштења", а правовремена замјена значи бољу хигијену, свјежину и угоднији доживљај након туширања.

Подијели:

Таг:

Пешкири

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Роботи сами устају из сандука и одмах крећу на посао

Наука и технологија

Роботи сами устају из сандука и одмах крећу на посао

32 мин

0
Којић: Суд БиХ Мека за ратни кадар такозване Армије БиХ

Република Српска

Којић: Суд БиХ Мека за ратни кадар такозване Армије БиХ

37 мин

0
Ораси-орах

Здравље

Ова укусна намирница одлична је за снижавање холестерола

37 мин

0
Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

Савјети

Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

37 мин

0

Више из рубрике

Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

Савјети

Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

37 мин

0
Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања

Савјети

Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања

2 ч

0
Овако можете да откријете да ли пијете лажну кафу

Савјети

Овако можете да откријете да ли пијете лажну кафу

20 ч

0
Трик искусних домаћица: Ево зашто је добро држати сунђер у замрзивачу

Савјети

Трик искусних домаћица: Ево зашто је добро држати сунђер у замрзивачу

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

10

52

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

10

47

Болница хитно евакуисана: Граната пронађена у пацијенту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner