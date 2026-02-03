И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Извор:
03.02.2026
10:52
Већина нас сматра да пешкири могу трајати вјечно, уколико се не подеру, али стручњаци упозоравају да то није баш тако – поготово из хигијенских и здравствених разлога.
Научници и стручњаци кажу да пешкири немају ознаку с тачним роком трајања као храна, али временом губе способност упијања, постају неугодно мирисни, груби на додир и идеално тло за бактерије које се тешко уклањају обичним прањем.
Колико дуго би се заправо требали користити пешкир? Генерална препорука је да се купатилски пешкири замијене отприлике сваке двије до три године, иако квалитетнији материјал попут египатског или турског памука уз правилну његу могу потрајати и до пет година.
Ако ваш пешкир више не упија воду као некада, блиједи или оставља неугодан мирис чак и након прања, то су јасни знаци да му је вријеме за "пензију".
Мањи пешкири попут оних за руке који се више користе и чешће перу, обично би се требали замијенити након годину до двије јер брже губе своју функционалност.
Стручњаци истичу да је правилно сушење и вентилација купатила кључна - пешкири који остају дуго влажни постају погодно тло за развој бактерија и гљивица, што може довести и до иритације коже. Због тога није само важно како често перете, већ и гдје и како их остављате да се осуше.
Наравно, све ово не значи да сваки очврсли или изблиједјели пешкир одмах иде у смеће – стари комади могу послужити као крпе за чишћење или за брисање након кућних послова, што је и еколошки и практично рјешење прије него их коначно одбаците.
Укратко - пешкири можда немају тачан датум рока трајања, али дефинитивно имају "вријеме кориштења", а правовремена замјена значи бољу хигијену, свјежину и угоднији доживљај након туширања.
