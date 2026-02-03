Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања

Извор:
Крстарица
03.02.2026
09:00
Коментари:0
Постоји много занимљивих и врло једноставних трикова који вам могу помоћи да се ријешите тврдокорних масноћа без претешких хемикалија
Сода бикарбона је, заправо, натријум-бикарбонат, а у комбинацији са алкохолним сирћетом чини да успјешно „манипулишемо“ молекулима. Сода је сасвим супротна од сирћета, иако је оштрија од њега, и дјелује тако што „раствара органску материју“, каже професорка хемије на Државном универзитету у Орегону Меј Ниман.
Свијет
Снијег оковао Јапан: Жена затрпана испред куће
Сирће и сода бикарбона се налазе на супротним странама пХ скале, односно мјере колико је нека супстанца кисела или базна. Као базна, сода бикарбона раствара органска једињења која чине прљавштину, масноћу и слично, а минерална структура њених честица обезбјеђује њежно чишћење без огреботина.
Као киселина, сирће даље разлаже минерале, а комбиновање ових састојака даје невјероватне резултате! Када се сода бикарбона помијеша са сирћетом, киселина разграђује соду бикарбону, ослобађајући гас угљен-диоксида, који помаже да се нечистоћа у потпуности уклони и рерна остаје блиставо чиста.
Састојци:
-пола шољице соде бикарбоне
Бања Лука
Знате ли када је назив Бањалука први пут поменут и у ком документу
-једна кашика детерџента за прање судова
-мало воде
-кашика сирћета.
Нанесите ову смјесу на зидове рерне и оставите да дјелује преко ноћи. Сутрадан само узмите крпу и бришите рерну све док не уклоните мјешавину у потпуности, а затим је пребришите крпом натопљеном сирћетом.
Савјети
20 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
03
10
58
10
57
10
52
10
47
Тренутно на програму