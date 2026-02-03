Logo
Large banner

Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања

Извор:

Крстарица

03.02.2026

09:00

Коментари:

0
Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања
Фото: Unsplash

Постоји много занимљивих и врло једноставних трикова који вам могу помоћи да се ријешите тврдокорних масноћа без претешких хемикалија

Зашто сода бикарбона и сирће тако добро чисте заједно?

Сода бикарбона је, заправо, натријум-бикарбонат, а у комбинацији са алкохолним сирћетом чини да успјешно „манипулишемо“ молекулима. Сода је сасвим супротна од сирћета, иако је оштрија од њега, и дјелује тако што „раствара органску материју“, каже професорка хемије на Државном универзитету у Орегону Меј Ниман.

Јапан

Свијет

Снијег оковао Јапан: Жена затрпана испред куће

Сирће и сода бикарбона се налазе на супротним странама пХ скале, односно мјере колико је нека супстанца кисела или базна. Као базна, сода бикарбона раствара органска једињења која чине прљавштину, масноћу и слично, а минерална структура њених честица обезбјеђује њежно чишћење без огреботина.

Као киселина, сирће даље разлаже минерале, а комбиновање ових састојака даје невјероватне резултате! Када се сода бикарбона помијеша са сирћетом, киселина разграђује соду бикарбону, ослобађајући гас угљен-диоксида, који помаже да се нечистоћа у потпуности уклони и рерна остаје блиставо чиста.

Како очистити рерну содом бикарбоном и сирћетом?

Састојци:

-пола шољице соде бикарбоне

Бањалука

Бања Лука

Знате ли када је назив Бањалука први пут поменут и у ком документу

-једна кашика детерџента за прање судова

-мало воде

-кашика сирћета.

Како се користи?

Нанесите ову смјесу на зидове рерне и оставите да дјелује преко ноћи. Сутрадан само узмите крпу и бришите рерну све док не уклоните мјешавину у потпуности, а затим је пребришите крпом натопљеном сирћетом.

Подијели:

Тагови:

čišćenje

рерна

kuhinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Два младића животно угрожена након тешке несреће

Хроника

Два младића животно угрожена након тешке несреће

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Претрес у Служби за запошљавање због сумње на корупцију

2 ч

0
Ужас код Тополе: Ауто се преврнуо на кров

Хроника

Ужас код Тополе: Ауто се преврнуо на кров

2 ч

0
Изнајмио ауто па га продао у другом граду

Хроника

Изнајмио ауто па га продао у другом граду

2 ч

0

Више из рубрике

Овако можете да откријете да ли пијете лажну кафу

Савјети

Овако можете да откријете да ли пијете лажну кафу

20 ч

0
Трик искусних домаћица: Ево зашто је добро држати сунђер у замрзивачу

Савјети

Трик искусних домаћица: Ево зашто је добро држати сунђер у замрзивачу

22 ч

0
Стари обичај за новац: Урадите ово и новчаник вам неће бити празан

Савјети

Стари обичај за новац: Урадите ово и новчаник вам неће бити празан

1 д

0
Уређаји који вам празне новчанике: Ово су највећи "потрошачи" струје у вашем дому

Савјети

Уређаји који вам празне новчанике: Ово су највећи "потрошачи" струје у вашем дому

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

10

52

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

10

47

Болница хитно евакуисана: Граната пронађена у пацијенту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner