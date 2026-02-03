Изнајмио ауто па га продао у другом граду

Извор:
03.02.2026
08:35
Кантонално тужилаштво Западнохерцеговачког кантона подигло је оптужницу против С. П. (1992.) из Каровића, општина Трново, због сумње да је починио кривично дјело утаје.
Оптужницу је 19. децембра 2025. године Кантонално тужилаштво у Широком Бријегу упутило у Општински суд у Широком Бријегу, а односи се на догађај из децембра 2024. године у Посушју.
Према наводима из оптужнице, С. П. је 3. децембра 2024. године усмено договорио с М. К, власником подузећа "А." д.о.о. Посушје, преузимање приватног возила марке "Волксваген Пасат" које се бави продајом и изнајмљивањем возила. Возило је преузео на повјерење уз кауцију од 3.400 КМ, уз обавезу да додатних 2.000 КМ уплати на рачун власника, те да возило врати најкасније до 3. јануара 2025. године уколико га не одлучи купити.
Како се наводи у оптужници, С. П. наведену обавезу није испунио. Умјесто враћања возила, свјестан да се ради о туђој покретној ствари која му је повјерена, возило је противправно задржао те га потом продао трећој особи, А. Р. из Илиџе, за износ од 10.000 КМ.
На тај је начин, сматра Тужилаштво, оштетио власника возила М. К. за вриједност утајене ствари, а све с циљем прибављања противправне имовинске користи.
Тужилаштво терети С. П. да је описаним радњама починио казнено дјело "Утаја" из чланка 290. ставка 1. Кривичног закона ФБиХ. У оптужници се наводи и да је оптужени раније осуђиван.
О основаности оптужнице и даљњем току поступка одлучиваће Општински суд у Широком Бријегу.
