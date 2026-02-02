Logo
Large banner

Ово је херој који је спријечио масакр: Погинуо спасавајући дјецу убице

Извор:

Глас Српске

02.02.2026

16:26

Коментари:

0
Дошао да посјети сестру, ПА ГА УБИО ЗЕТ: Ово је Дарко Сенић, херој из Новог Града који је страдао како би СПАСИО ПОРОДИЦУ
Фото: Facebook

Назвати Дарка Сенића херојем, према ријечима породице и блиских особа, једноставно није довољно. Његова жртва, храброст и несебичност далеко надилазе значење те ријечи.

Дарко Сенић није спасио само један живот, већ је, жртвујући властити, спријечио масакр и спасио више чланова породице, остављајући иза себе супругу и два малољетна сина.

Како пишу словеначки медији, у суботу је у Бојанцима, насељу у општини Чрномељ, дошло до убиства. Према незваничним информацијама, 43-годишњи Дарко Сенић из Новог Града у БиХ дошао је 31. јануара у посјету сестри заједно са супругом и двоје д‌јеце. Тамо га је, како се сумња, убио супруг његове сестре, односно његов зет, ловац Борислав Бојанић, пишу Словенске новице.

Борислав Бојанић

Хроника

Комшије причају о хорору у Словенији: Давио жену па пуцао на сина

Наводно, осумњичени се тог дана вратио кући из лова, видно алкохолисан. Дарко му је, у најбољој намјери, савјетовао да оде да се одмори. Умјесто смиривања, услиједио је крвави поход.

Покушај убиства властитог сина

Како се наводи, Борислав Бојанић је прво покушао убити свог најстаријег сина, старог 23 године. Испалио је два до три хица, али га је срећом промашио. У том тренутку, у кући се налазио већи број чланова породице, укључујући и малољетну д‌јецу.

Даркова посљедња храбра реакција

Када је Дарко Сенић, који се налазио у приземљу куће, чуо пуцње, без оклијевања је потрчао на спрат. Успио је склонити сестрино дијете и спријечити да и оно постане жртва. Међутим, осумњичени је наставио пуцати и испалио још неколико хитаца, усмртивши Дарка Сенића.

цистерна

Друштво

Крш и лом код Бијељине: Судар аутомобила и цистерне

У кући су се у том тренутку налазили Даркова сестра с још троје д‌јеце, од којих је двоје малољетно, Даркова мајка, његова супруга те његова два малољетна сина.

Након убиства, осумњичени је, према наводима, погасио свјетла у кући, искочио кроз споредни прозор и побјегао у непознатом правцу. Полиција је одмах покренула опсежну потрагу.

Потрага и апел полиције

Потрага за Бориславом Бојанићем и даље траје у Словенији. Полиција Ново Место упозорава да је ријеч о потенцијално опасној и непредвидивој особи те позива грађане на опрез. Све особе које имају било какве информације о његовом кретању или боравишту позване су да се одмах јаве надлежним полицијским службама, преноси Глас Српске.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Словенија

Дарко Сенић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Борислав Бојанић

Хроника

Детаљи потраге за Бојанићем: Покушао убити сина, па усмртио Новограђанина док га је спречавао?

8 ч

0
Ланчани судар у Словенији: Запалио се камион, два возача у болници

Регион

Ланчани судар у Словенији: Запалио се камион, два возача у болници

8 ч

0
Словенија повећала минималац: Ово је коначан бруто износ

Регион

Словенија повећала минималац: Ово је коначан бруто износ

23 ч

0
Изузетно значајне промјене за бх. раднике у Словенији

Регион

Изузетно значајне промјене за бх. раднике у Словенији

1 д

0

Више из рубрике

Борислав Бојанић

Хроника

Комшије причају о хорору у Словенији: Давио жену па пуцао на сина

4 ч

0
Ојадила фирму за 150 милиона: Откривени нови детаљи филмске преваре

Хроника

Ојадила фирму за 150 милиона: Откривени нови детаљи филмске преваре

5 ч

0
Радник (45) страдао у фабрици током извођења радова

Хроника

Радник (45) страдао у фабрици током извођења радова

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Огласио се МУП о пуцњави у БиХ: Једна особа тешко повријеђена

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner