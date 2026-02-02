Ово је херој који је спријечио масакр: Погинуо спасавајући дјецу убице

Извор:
Глас Српске
02.02.2026
16:26
Назвати Дарка Сенића херојем, према ријечима породице и блиских особа, једноставно није довољно. Његова жртва, храброст и несебичност далеко надилазе значење те ријечи.
Дарко Сенић није спасио само један живот, већ је, жртвујући властити, спријечио масакр и спасио више чланова породице, остављајући иза себе супругу и два малољетна сина.
Како пишу словеначки медији, у суботу је у Бојанцима, насељу у општини Чрномељ, дошло до убиства. Према незваничним информацијама, 43-годишњи Дарко Сенић из Новог Града у БиХ дошао је 31. јануара у посјету сестри заједно са супругом и двоје дјеце. Тамо га је, како се сумња, убио супруг његове сестре, односно његов зет, ловац Борислав Бојанић, пишу Словенске новице.
Наводно, осумњичени се тог дана вратио кући из лова, видно алкохолисан. Дарко му је, у најбољој намјери, савјетовао да оде да се одмори. Умјесто смиривања, услиједио је крвави поход.
Како се наводи, Борислав Бојанић је прво покушао убити свог најстаријег сина, старог 23 године. Испалио је два до три хица, али га је срећом промашио. У том тренутку, у кући се налазио већи број чланова породице, укључујући и малољетну дјецу.
Када је Дарко Сенић, који се налазио у приземљу куће, чуо пуцње, без оклијевања је потрчао на спрат. Успио је склонити сестрино дијете и спријечити да и оно постане жртва. Међутим, осумњичени је наставио пуцати и испалио још неколико хитаца, усмртивши Дарка Сенића.
У кући су се у том тренутку налазили Даркова сестра с још троје дјеце, од којих је двоје малољетно, Даркова мајка, његова супруга те његова два малољетна сина.
Након убиства, осумњичени је, према наводима, погасио свјетла у кући, искочио кроз споредни прозор и побјегао у непознатом правцу. Полиција је одмах покренула опсежну потрагу.
Потрага за Бориславом Бојанићем и даље траје у Словенији. Полиција Ново Место упозорава да је ријеч о потенцијално опасној и непредвидивој особи те позива грађане на опрез. Све особе које имају било какве информације о његовом кретању или боравишту позване су да се одмах јаве надлежним полицијским службама, преноси Глас Српске.
