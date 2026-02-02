Детаљи потраге за Бојанићем: Покушао убити сина, па усмртио Новограђанина док га је спречавао?

Извор:
Трагедија је потресла Словенију и регион 31. јануара 2026. године, када је у породичној кући у близини Новог Места убијен Дарко Сенић, након што је храбро реаговао како би заштитио чланове породице.
Трагедија се догодила 31. јануара 2026. године, у породичној кући Даркове рођене сестре, гдје је боравио у гостима.
Према доступним информацијама, Дарка Сенића је из чиста мира убио Борислав Бојанић, супруг његове сестре, који је поријеклом из БиХ.
Према незваничним информацијама до којих је дошао портал "ГПМаљевац", Дарко Сенић (1982.) је са породицом из Новог Града допутовао у Ново Место код сестре и зета, а код куће је дошао и Борислав Бојанић из лова у видно алкохолисаном стању.
Како наводи неименовани извор поменутог портала, Борислав Бојанић (рођен 1982. године) је у једном тренутку ватреним оружјем наводно покушао усмртити свог сина – што је спријечио Дарко Сенић и том приликом је пред породицом изгубио властити живот.
У намјери да спријечи убиство дјетета, Дарко Сенић је, испред своја два сина, супруге, сестре и њене дјеце реаговао и стао у заштиту дјетета. Том приликом је спријечио убиство сина властите сестре, али је Дарко Сенић, нажалост, смртно страдао.
Након догађаја, осумњичени Борислав Бојанић удаљио се са мјеста злочина пјешице и тренутно је у бијегу. Полиција интензивно трага за њим.
Ријеч је о мушкарцу старом 44 године, високом око 185 центиметара, средње тјелесне грађе. Према полицијским подацима, из дома у насељу Бојанци удаљио се у тамнозеленим хлачама.
Полиција упозорава да је осумњичени непредвидљив и потенцијално опасан. Грађанима се савјетује да му се не приближавају уколико га уоче, већ да одмах обавијесте полицију позивом на број 113.
Такође, полиција позива све који имају било какве информације о кретању или боравишту Борислава Бојанића да их без одлагања пријаве надлежним органима.
Упутили су и директан апел осумњиченом да се сам јави у најближу полицијску постају или контактира полицију путем броја 113, ради потпуног разјашњења свих околности овог трагичног догађаја.
