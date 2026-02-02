Logo
Возач квада слетио са пута: Задобио тешке повреде

02.02.2026

11:00

Коментари:

0
Возач квада слетио са пута: Задобио тешке повреде

У суботу се, на магистралном путу М-17.5 у мјесту Рисовац, општина Јабланица, догодила саобраћајна несрећа у којој је једна особа повријеђена.

Мушкарац је задобио тешке тјелесне повреде приликом слијетања "квада".

Руски напад на Украјину након примирја

Свијет

Готово је примирје: Руси немилосрдно распалили по Украјини

Како су саопштили из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, до несреће је дошло приликом самослијетања квадамарке “ЦАР-АМ” којим је управљао А. Л. (1986) из Љубушког.

А. Л. је задобио тешке тјелесне повреде, те је превезен у Дом здравља Ливно.

Кључеви-аута-160925

Друштво

За 10 година скоро удвостручен број аутомобила у Српској

Како су даље истакли из МУП-а ХНК о овом догађају је упознат надлежни тужилац, извршен је увиђај, те предузете све потребне мјере.

