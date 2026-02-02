Ланчани судар у Словенији: Запалио се камион, два возача у болници

02.02.2026
10:39
Коментари:0
Штајерски ауто-пут у Словенији између Песнице и Шентиља у смјеру Аустрије и даље је затворен због уклањања запаљеног камиона, а према првим информацијама, ланчано су се сударила три камиона, два возача су превезена у болницу док трећи није повријеђен.
Полиција је о несрећи код Шентиља обавијештена око 5.20 часова.
Према првим извјештајима, возач камиона се забио у камион испред себе, који се потом забио у трећи камион. Камион се у судару запалио, а ватрогасци су још увијек на мјесту догађаја.
Према до сада доступним информацијама, како наводи портал 24ур, међу учесницима несреће није било камиона који је превозио опасне материје.
Србија
Због уклањања запаљеног камиона, ауто-пут према Аустрији је и даље затворен, док се саобраћај према Марибору одвија једном траком.
Настао је дужи застој у саобраћају.
Саобраћај према Аустрији преусмјерава се на регионални пут код кружног тока Песница. Полиција позива возаче да благовремено провјере стање на путу и одаберу алтернативни пут.
