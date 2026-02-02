Logo
Large banner

Ухапшен Турчин због покушаја кријумчарења Авганистанаца у БиХ

Извор:

СРНА

02.02.2026

09:58

Коментари:

0
Ухапшен Турчин због покушаја кријумчарења Авганистанаца у БиХ

Гранична полиција Црне Горе ухапсила је у Никшићу држављанина Турске чији су иницијали Ф.Г. /29/, који је осумњичен за кријумчарење пет држављана Авганистана у БиХ.

Полиција је саопштила да је током контроле возила којим је управљало лице Ф.Г. у мјесту Петровићи, на подручју општине Никшић, затекла пет држављана Авганистана који нису посједовали лична документа.

Џевад Фушко

Друштво

Неко је за лијечење младића из БиХ уплатио 64.000 КМ

Утврђено је да је турски држављанин имао намјеру да за 500 евра преведе групу миграната из Црне Горе у БиХ, заобилазећи граничне прелазе и полицијске контроле.

Према налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Никшићу, Ф.Г. је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело недозвољен прелаз границе и кријумчарење људи.

MUP RS

Република Српска

Јавни конкурс за пријем на Полицијску академију за 150 кадета

Ово лице ће данас, уз кривичну пријаву, бити приведено Основном државном тужилаштву у Никшићу на даље поступање.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Црна Гора

krijumčarenje migranata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Krave Stoka Goveda

Занимљивости

Држава која има више крава него људи

9 ч

0
Олуја "Хари" погодила Грчку

Свијет

Невријеме изазвало хаос: Школе затворене, аутомобили заробљени, села под пријетњом

9 ч

0
Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Свијет

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

9 ч

0
Аманда Кендић

Друштво

Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ

9 ч

0

Више из рубрике

Пензионери из комшилука најсиромашнији, крпе крај са крајем

Регион

Пензионери из комшилука најсиромашнији, крпе крај са крајем

10 ч

0
Словеначка полиција трага за Бориславом Бојанићем: Могао би бити опасан

Регион

Словеначка полиција трага за Бориславом Бојанићем: Могао би бити опасан

10 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Вријеђао полицајце на друштвеним мрежама, па завршио иза решетака

11 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Да ли је на помолу нови скандал: ''Пет министара треба да дрхти због снимака''

12 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner