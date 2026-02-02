Ухапшен Турчин због покушаја кријумчарења Авганистанаца у БиХ

Извор:
СРНА
02.02.2026
09:58
Гранична полиција Црне Горе ухапсила је у Никшићу држављанина Турске чији су иницијали Ф.Г. /29/, који је осумњичен за кријумчарење пет држављана Авганистана у БиХ.
Полиција је саопштила да је током контроле возила којим је управљало лице Ф.Г. у мјесту Петровићи, на подручју општине Никшић, затекла пет држављана Авганистана који нису посједовали лична документа.
Утврђено је да је турски држављанин имао намјеру да за 500 евра преведе групу миграната из Црне Горе у БиХ, заобилазећи граничне прелазе и полицијске контроле.
Према налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Никшићу, Ф.Г. је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело недозвољен прелаз границе и кријумчарење људи.
Ово лице ће данас, уз кривичну пријаву, бити приведено Основном државном тужилаштву у Никшићу на даље поступање.
