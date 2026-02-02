Logo
Јавни конкурс за пријем на Полицијску академију за 150 кадета

Извор:

АТВ

02.02.2026

09:52

Коментари:

0
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске објавило је данас јавни конкурс за пријем на XXIX класу полицијске обуке у Јединицу за полицијску обуку – Полицијску академију, укупно 150 кадета, и то: 130 кадета мушког пола и 20 кадета женског пола.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

- да има држављанство Републике Српске, односно БиХ,

- да на дан затварања конкурса има најмање 18 година и да није старији од 25 година,

- да има најмање IV степен стручне спреме,

- да је физички и психички способан за рад, а то се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од надлежне здравствене установе,

- да против лица није покренут кривични поступак,

- да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело за које се гони по службеној дужности, осим за кривична дјела угрожавања јавног саобраћаја за која је правноснажном пресудом изречена казна закона до шест мјесеци,

- да није кажњен за прекршај са обиљежјем насиља,

- да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова,

- да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година и

- да посједује возачку дозволу Б категорије.

Све потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске (https://mup.vladars.rs/index.php?vijest=policijsko-obrazovanje&vrsta=policijska-akademija), или на број телефона 051/330-803

Конкурс је отворен до 16. фебруара 2026. године.

