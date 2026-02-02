ЦИК: Брисање података са 136 бирачких мјеста за предсједника Српске

02.02.2026
09:34
Централна изборна комисија БиХ ће сутра, око 14 часова, измијенити податке у апликацији за изборне резултате за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на својој интернет страници.
"Измјена подразумијева да ће бити брисани подаци за 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица на којима су избори поништени одлуком ЦИК-а", поручено је из те институције.
Остали подаци, како су навели, остају непромјењени у односу на резултате утврђене сједници половином децембра прошле године, уз напомену да ће статистике бити промјењене јер ће недостајати подаци за 136 бирачких мјеста гдје су избори поништени.
"На дан поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске заказаних за недјељу, 08. фебруар ЦИК ће до поноћи у истој апликацији објавити прелиминарне резултате поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске", саопштено је из ЦИК-а.
Гласање ће, према одлуци ЦИК-а, бити поновљено на одређеном броју бирачких мјеста у Зворнику (53), Добоју (31), Лакташима (24), Братунцу(12), Приједору (2), Милићима (2) те Бањалуци, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи и Брчком на по једном мјесту.
Право гласа има око 85.000 становника Српске, а утврђени резултати ЦИК-а показују да Синиша Каран (СНСД) у односу на Бранка Бланушу (СДС) има око 9.500 гласова више.
Синиша Каран (СНСД) је, према утврђеним резултатима, освојио 222.182 гласова, а Бранко Блануша (СДС) 212.605. У трци за предсједника била су још четири кандидата.
