Ово је Сана Алајмовић из Епстајнових фајлова: О жени из БиХ се годинама пише

У милионима нових досијеа који се односе на сексуалног преступника Џефрија Епстина, а које је у петак објавило Министарство правде САД, налази се и име Сане Алајмовић, успјешне предузетнице из Шведске, која је рођена у Олову.
Како пише "Истрага.ба", име Сане Алајмовић помиње се у 53 фајла из Епстинове архиве објављена на страници америчког Министарства правде. Ради се о имејл препискама из 2012. године, у којима Алајмовићева са Епстином и његовим најближим сарадницима договара детаље његовог доласка у Стокхолм.
У једној од објављених преписки од 15. новембра 2012. године, Сана Алајмовић пише Епстајну:
Доручак са професором Матијасом Улeном (којег си раније упознао у Њујорку) у 10.00 у хотелу „Англе“. Бранч са BBB дјевојкама у 13.00 у хотелу „Кунг Карл“. Желиш ли да ти договоримо још неке додатне састанке? Срдачно, Сана.
У другој преписци од 30. новембра 2012. године, Алајмовићева пише Епстајну:
Драги Џефри, у прилогу пронађи резимее и фотографије неких од дјевојака које ће доћи на сутрашњи бранч. Све оне су студирале на Стокхолмској школи економије и старости су од 23 до 28 година. Послаћу ти додатне резимее када их добијем. Надам се да ће твоје путовање проћи сигурно! Уз љубазне поздраве, Сана.
Дан прије ове преписке, 29. новембра, Епстајнова извршна асистентица Лесли Гроф послала је имејл Сани Алајмовић, у којем пише:
Џефри каже да ће бити доступан за састанак са БББ дјевојкама и Матијасом послије 14 часова у Стокхолму у суботу, 1. децембра. Након тога ће се те вечери вратити у Париз.
Сана Алајмовић рођена је у Олову. Као петогодишња дјевојчица је 1992. године са породицом избјегла из БиХ у Шведску, гдје и данас живи. Тамо је изградила успјешну каријеру у области биомедицине. Суоснивачица је и бивша директорка компаније „Сигрид Терапејтикс“, која се бави развојем препарата за лијечење дијабетеса и мршављење. Од августа 2025. године налази се на мјесту извршне директорке познате шведске компаније „Ензиматика“.
Добитница је више награда за предузетништво. У августу 2019. године водећи амерички часопис за биолошке науке „БиоСпејс“ уврстио је Алајмовићеву као једину Европљанку на листу десет водећих младих иноватора свијета. Једно вријеме живјела је и радила у Њујорку, гдје је, како сама наводи, помагала шведским предузећима да се етаблирају у Сједињеним Америчким Државама.
О Сани Алајзовић медији годинама пишу као о изузетно успјешној приовредници.
Тако је 2019. године новинске ступце испунила као једина Европљанка међу 10 водећих научника иноватора свијета, старости до 40 година.
Сану је, наиме, на листу 10 водећих младих иноватора уврстио водећи амерички часопис за биолошке науке ‘Био Спејс’.
Признање и награде овој 32-годишњакињи само су пристизале, а она је раније у разговору за Радио Слободна Европа (РСЕ) рекла да је тек на почетку.
Године 2014. Сана Алајмовић дошла је на идеју да оснује компанију ‘Сигрид Терапеутикс’. Та компанија изумила је биотехнологију која људима помаже у снижавању нивоа шећера у крви, што на крају може умањити ризик од дијабетеса типа 2.
Њена компанија била је једна од водећих на тржишту и најбољи стартуп на сјеверу Европе. Многе инвеститоре из цијелога свијета занима њихов производ, а како каже Сана, највише Кинезе. Радили су клиничке студије на људима у Шведској и Финској, те доказали да продукт функционише.
Медији су тада писали да јој почетак није био лак, те да је вриједно учила, завршила је гимназију, а послије и Економски факултет у Стокхолму. Тако се етаблирала у шведско друштво.
И постигла је велики успјех. Сану Алајмовић један шведски часопис је 2012. године уврстио међу 101 супер талента Шведске. У мају 2019. представљена је у научном часопису ‘Генетски инжењеринг’ као једна од 10 најперспективнијих лидера у биомедицини, млађих од 40 година.
Истицала је да је поносна на своје поријекло из Босне и Херцеговине, али не занемарује ни то што је одрасла у Шведској.
“Кад сам била млађа, стидјела сам се што нисам Швеђанка. Сада се хвалим свима што имам двије културе", причала је.
Сана је живјела у Њујорку, Истанбулу и Дубаију.
Истицала је да јој је жеља да буде особа која ће спајати Босну и Херцеговину и Шведску.
Дипломирала је журналистику на Факултету политичких наука у Сарајеву 2003. године. Радију Слободна Европа придружила се 2007. Обавља је послове новинара-репортера за радијски програм и емисију ТВ Либертy.
