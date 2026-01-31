Logo
Гдје је данас Бојана Бањац, Српкиња која се спомиње у Епстајновим документима

АТВ

АТВ

31.01.2026

21:16

Бојана Бањац, позната Српкиња која се спомиње у Епстајновим фајловима
Фото: Инстаграм

Има Бојана Бањац одјекнуло је у суботу, 31. јануара 2026. године, у српским медијима након што су се појавиле информације да се спомиње у документима предатора Џерфрија Епстајна.

Бојана Бањац била је учесница првог српског Топ модела и заузела је друго мјесто у популарном такмичењу.

Гдје је данас

Бојана Бањац

Србија

Ово је позната Српкиња која се помиње у Епстајновим фајловима

Лијепа Српкиња била је другопласирана у такмичењу Српски Топ Модел.

Након учешћа наставила је да гради успјешну каријеру у моделингу.

Прије двије године удала се за дугогодишњег партнера и имају дијете.

О њој се мало зна, а лепа манекенка је веома активна на Инстаграму гдје редовно објављује фотографије са својом породицом и са путовања.

Гдје су данас прва и трећа учесница

Неда Стојановић српска публика памти као такмичарку која је често била емотивна, а сузе су јој биле неизоставан дио сваког сусрета са жиријем.

Ипак, упркос својој њежној и интровертној природи, успјела је да освоји главну награду и стекне статус првог српског топ модела, чиме је њена каријера добила нови замах.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

Након побједе, Неда је напустила домаће тржиште и започела међународну модну каријеру. Њено лице постало је препознатљиво у модним центрима попут Кине, Индије и Турске, а модне писте Милана и Париза убрзо су постале њен други дом. Сарађивала је с великим свјетским брендовима, потврђујући да је заслужено понијела ласкаву титулу.

У исти мах, кренуло јој је и на приватном плану, те је од 2023. у браку, а емотивни кадрови њеног вјенчања многе су разњежили. Неда Стојановић, данас Филиповић, прије годину дана донијела је на свијет треће дијете.

"Трећи пут Бог помаже, а нас је, послије свега што смо прошли, наградио дупло. Слава Богу!", написала је славна љепотица уз слику са близанцима, а честитке и позитивни коментари само су се заредали.

Милица Ђорђевић из Младеновца остала је упамћена као дружељубива дјевојка са ставом "ортака". Миличина сестра Татјана Ђорђевић у сличном временском периоду се такмичила у шоу-програму "Први глас Србије".

Публици заправо није било познато да је и Милица музички талентована.

За Милицу се шушкало да ће након такмичења почети да ради као водитељка, али говоркања се нису остварила, па је каријеру наставила као фото-модел, будући да за посао манекенке није имала довољну висину, пише "Мондо".

Шта стоји у Епстајновим фајловима

Иако не постоји доказ о директној комуникацији између Бојане Бањац и Џефрија Епстајна, документи до којих је "Информер" дошао у посјед указују да се Бојанино име појављује у мејловима у којима је наводна агенција предлагала потенцијалне моделе Епстајну.

Novac evri

Економија

Даје огромну плату, смјештај и храну, али не може наћи раднике

Присуство њеног имена у овим документима не значи да је била жртва нити да је на било који начин учествовала у незаконитим активностима. Подаци из докумената указују искључиво на то да су њени лични подаци дијељени од треће стране.

Бојана Бањац

Džefri Epstajn

