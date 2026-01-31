500 евра у руци: Сандру Решић у Бечу китили парама

Извор:
Пјевачица Сандра Рашић викенд проводи радно, а сада је испливао снимак из Беча, гдје је отишла да пјева на приватном весељу.
Наиме, вирално је постало то што су пјевачицу китили парама, а у једном моменту показала је новчанице од 500 евра, док је уједно држала у руци и флашу скупоцјеног пића.
То је многима запало за око, с обзиром на то да је била у питању позната марка, коју је такође Сандра Решић добила на поклон, пише Блиц.
