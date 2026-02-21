Logo
Доналд Трамп први пут након девет година путује у Кину

Извор:

Агенције

21.02.2026

11:40

Доналд Трамп први пут након девет година путује у Кину
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп боравиће у Кини од 31. марта до 2. априла на дугоочекиваном састанку челника двије највеће свјетске економије.

Званичник Бијеле куће потврдио је пут, непосредно прије него што је највиши амерички суд поништио тарифе које је Трамп користио у глобалном трговинском рату, укључујући и неке против Кине.

Очекивало се да ће се Трампови разговори с кинеским предсједником током дуже посјете Пекингу вртјети око продужења трговинског примирја које је обје земље спријечило даљње повећање царина.

Али, поништење пресуде створило је нова питања у напетим односима САД-а и Кине, који су се недавно стабилизовали, након што је Трамп смањио тарифе на кинеску робу, у замјену за мјере Пекинга, укључујући сузбијање илегалне трговине фентанилом и паузирање извозних ограничења на кључне минерале.

Царине од 20 посто на кинески извоз усмјерен у САД наметнуте су према Закону о међународним ванредним економским овлашћењима (ИЕЕПА), за који је суд пресудио да га је Трамп прекорачио. Те су тарифе биле везане уз националне ванредне ситуације повезане с дистрибуцијом фентанила и трговинским неравнотежама.

Остале царине на кинеску робу, укључујући оне уведене према законским трговинским овлашћењима, познатима као Одјељак 301 и Одјељак 232, остају на снази.

Није било одмах јасно колико ће царина Трамп вратити, али је на конференцији за новинаре рекао да ће увести нову глобалну царину од 10 посто, на 150 дана.

Трампова посљедња посјета Кини била је 2017. године, а за предстојећу је страним челницима у посјети Вашингтону у четвртак рекао:

"То ће бити лудо. Морамо приредити највећи приказ који сте икада имали у историји Кине."

Доналд Трамп

Кина

