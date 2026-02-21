Пораст Земљиних вибрација могао би да ремети мозак и изазове велике посљедице

Извор:
Спутник Србија
21.02.2026
12:30
Коментари:0
Служба за праћење временских прилика у свемиру пријавила је пораст Земљиног „пулса“, што је покренуло забринутост да би то могло да утиче на људски мозак.
Шумановa резонанца, природна електромагнетна фреквенција ствара таласе у простору између Земљине површине и јоносфере — слоја изнад Земље у коме сунчева свјетлост наелектрише честице и омогућава радио-сигналима да путују на велике удаљености, наводи НАСА.
Настала и одржавана ударима муња широм свијета, овај „ритам планете“ обично осцилира на 7,83 циклуса у секунди, мјерено у херцима, преноси Њујорк пост.
Међутим, апликација за праћење свемирског времена MeteoAgent забиљежила је пораст овог пулса током фебруара, што би, како тврде, потенцијално могло да изазове проблеме.
Забринутост се заснива на претпоставци да овај Земљин ритам може да утиче на мождане таласе повезане са спавањем и концентрацијом, па би нагле промјене теоретски могле да наруше неуронску равнотежу.
Појединачна свједочења повезују ове поремећаје са разним симптомима, укључујући главобоље, вртоглавицу, „маглу у глави“, зујање у ушима, промјене расположења и поремећен сан.
Наука и технологија
Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре
Током сна или фазе опуштања која му претходи, мозак ствара „тета“ таласе, који се крећу између четири и осам циклуса у секунди — у складу са Шумановом резонанцом.
Због тога би свака промјена у ритму могла да поремети циркадијални ритам.
Научници ове поремећаје прате помоћу скале од нула до девет — гдје нула означава мирне услове, а девет јаку геомагнетну олују која може да утиче на сателите, електромреже и радио-сигнале.
Наводно су током овог мјесеца четири дана вриједности прелазиле 5.0, што значи да су осјетљиви људи можда могли да осјете ефекте ових таласа.
Ипак, научници још увијек нису утврдили коначан доказ да овај феномен заиста има такав утицај на људски организам.
Једна студија из Јапана испитивала је да ли Шумановa резонанца утиче на крвни притисак и сугерисала да би нискофреквентне електромагнетне варијације могле имати одређену улогу.
Међутим, истраживачи су закључили да су вјероватно и други фактори из окружења утицали и да не постоји доказ да смо изложени „геомагнетној музици“ која ремети организам.
Наука и технологија
4 д0
Здравље
1 седм0
Наука и технологија
1 седм0
Ауто-мото
1 седм0
Наука и технологија
17 ч0
Наука и технологија
17 ч1
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
49
14
42
14
33
14
32
14
29
Тренутно на програму