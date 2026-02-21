Logo
Large banner

Пораст Земљиних вибрација могао би да ремети мозак и изазове велике посљедице

Извор:

Спутник Србија

21.02.2026

12:30

Коментари:

0
Земља, планета
Фото: Pixabay/qimono

Служба за праћење временских прилика у свемиру пријавила је пораст Земљиног „пулса“, што је покренуло забринутост да би то могло да утиче на људски мозак.

Шумановa резонанца, природна електромагнетна фреквенција ствара таласе у простору између Земљине површине и јоносфере — слоја изнад Земље у коме сунчева свјетлост наелектрише честице и омогућава радио-сигналима да путују на велике удаљености, наводи НАСА.

Настала и одржавана ударима муња широм свијета, овај „ритам планете“ обично осцилира на 7,83 циклуса у секунди, мјерено у херцима, преноси Њујорк пост.

Међутим, апликација за праћење свемирског времена MeteoAgent забиљежила је пораст овог пулса током фебруара, што би, како тврде, потенцијално могло да изазове проблеме.

Забринутост се заснива на претпоставци да овај Земљин ритам може да утиче на мождане таласе повезане са спавањем и концентрацијом, па би нагле промјене теоретски могле да наруше неуронску равнотежу.

Појединачна свједочења повезују ове поремећаје са разним симптомима, укључујући главобоље, вртоглавицу, „маглу у глави“, зујање у ушима, промјене расположења и поремећен сан.

dinosaur sc yt

Наука и технологија

Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

Током сна или фазе опуштања која му претходи, мозак ствара „тета“ таласе, који се крећу између четири и осам циклуса у секунди — у складу са Шумановом резонанцом.

Због тога би свака промјена у ритму могла да поремети циркадијални ритам.

Научници ове поремећаје прате помоћу скале од нула до девет — гдје нула означава мирне услове, а девет јаку геомагнетну олују која може да утиче на сателите, електромреже и радио-сигнале.

Наводно су током овог мјесеца четири дана вриједности прелазиле 5.0, што значи да су осјетљиви људи можда могли да осјете ефекте ових таласа.

Ипак, научници још увијек нису утврдили коначан доказ да овај феномен заиста има такав утицај на људски организам.

Једна студија из Јапана испитивала је да ли Шумановa резонанца утиче на крвни притисак и сугерисала да би нискофреквентне електромагнетне варијације могле имати одређену улогу.

Међутим, истраживачи су закључили да су вјероватно и други фактори из окружења утицали и да не постоји доказ да смо изложени „геомагнетној музици“ која ремети организам.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

Земља

планета

ljudi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Астрономи први пут посматрали невјероватну трансформацију звијезде у црну рупу

Наука и технологија

Астрономи први пут посматрали невјероватну трансформацију звијезде у црну рупу

4 д

0
Стрес

Здравље

Наука дала одговор: Да ли стрес убрзава старење?

1 седм

0
Бушилица стара 5.300 година показала да је алат у Египту коришћен много раније него што се мислило

Наука и технологија

Бушилица стара 5.300 година показала да је алат у Египту коришћен много раније него што се мислило

1 седм

0
Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Ауто-мото

Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

1 седм

0

Више из рубрике

Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

Наука и технологија

Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

17 ч

0
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

Наука и технологија

Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

17 ч

1
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Наука и технологија

Научник ликвидиран испред куће, открио да је на још једној планети могућ живот?

19 ч

0
Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Наука и технологија

Стиже паметни сат који ће управљати животом?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

49

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

14

42

Линдзи Вон: Било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставило

14

33

Кошарац: Егзодус сарајевских Срба - најпотреснија прича о етничком чишћењу

14

32

Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

14

29

Озбиљно се "кува": Десетине америчких борбених авиона пребачене у Јордан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner