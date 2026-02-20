Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

Извор:
Агенције
20.02.2026
09:40
Коментари:0
Тим палеонтолога открио је дубоко у пустињи Сахари у Нигеру фосил диносауруса који једе рибу, познатог као Спиносаурус мирабилис, једног од највећих месоједа који су икада ходали Земљом.
Научници су фосил открили на удаљеном локалитету Џенгеби у сјеверном Нигеру, пренио је Ројтерс.
Палеонтолог Универзитета у Чикагу и вођа истраживања Пол Серено изјавио је да се напорно тродневно путовање до локалитета у срцу пустиње исплатило открићем драгоцјеног фосила.
“Свака фрустрација, или исцрпљеност од овог дугог путовања су одмах нестали чим смо стигли и почели да откривамо нове фосиле за трен ока“, испричао је палеонтолог Данијел Видал са Универзитета у Чикагу.
Србија
Ово је пјевачица чији син је снимљен како шири мржњу против Србије
Он је додао да у тој области постоје велика подручја са дијеловима стјеновитих зона, окружених динама, које на сателитским снимцима изгледају као острвски архипелаг окружен морем дина, што је довело до тога да локалитет добије надимак 'архипелаг спиносауруса'.
“Ове стијене су веома танак и мекан пијесак који је скоро као збијени пијесак на плажи, и веома је богат фосилима кичмењака, посебно диносауруса. Толико богат да смо лоцирали више од стотину фосилних локалитета за мање од двије недјеље теренског рада“, рекао је Видал.
Истраживачи су ископали фосиле више јединки спиносауруса мирабилиса и остатке разних других диносауруса старих око 95 милиона година.
Србија
2 ч1
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
25
12
21
12
21
12
15
Тренутно на програму